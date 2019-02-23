Директор Парка Горького запретил некультурный отдых после видео со стриптизом

Директор столичного Парка Горького запретил своим сотрудникам «некультурные развлечения», а заодно уволили всех поклонников стриптиза на рабочем месте.

Дело в том, что накануне одна из сотрудниц культурного учреждения выложила в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее коллег-мужчин прямо в офисе поздравляют с наступающим 23 февраля две стриптизерши. Видео из соцсетей быстро потёрли, но его быстренько перезалили журналисты «Серебряного Дождя».

В итоге, когда ролик уже стал достоянием народа, директор ЦПКиО им. Горького Вячеслав Дунаев публично признал факт «некультурного развлечения» работников культуры и отдыха, пообещал уволить всех причастных и поблагодарил журналистов «за своевременный сигнал о недопустимом поведении сотрудников на рабочем месте», а также впредь запретил отдых, который «выходит за рамки нормального поведения», сообщает издание «Ридус».