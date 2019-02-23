Внезапно: что мешает людям похудеть?

Британские ученые обнаружили внезапное обстоятельство, являющееся ощутимым барьером для лиц, относящихся к категории желающих похудеть. Оказалось, сбросить вес таким людям мешают.. другие люди.

Казалось бы, неприятное чувство стыда из-за лишних килограммов должно стать первоочередным стимулом для похудения. Однако, по словам специалистов, в жизни все происходит совсем иначе.

Как оказалось, 36% людей, страдающих ожирением, подвергались дискриминации со стороны окружающих (или воспринимали их отношение к себе как скрытую дискриминацию)...