Внезапно: что мешает людям похудеть?
23 февраля 2019, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Британские ученые обнаружили внезапное обстоятельство, являющееся ощутимым барьером для лиц, относящихся к категории желающих похудеть. Оказалось, сбросить вес таким людям мешают.. другие люди.
Казалось бы, неприятное чувство стыда из-за лишних килограммов должно стать первоочередным стимулом для похудения. Однако, по словам специалистов, в жизни все происходит совсем иначе.
Как оказалось, 36% людей, страдающих ожирением, подвергались дискриминации со стороны окружающих (или воспринимали их отношение к себе как скрытую дискриминацию)...
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