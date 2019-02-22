Министерство природных ресурсов и экологии предложило запретить частным лицам содержать дома ядовитых пауков, змей, тигров и других животных, которым сложно создать в квартире нормальные условия обитания.

Предлагаемый Минприроды список животных, запрещенных к домашнему содержанию, является уточняющей поправкой к закону о жестоком обращении с животными, принятому в конце прошлого года. В частности, предлагается запретить содержать дома крупных хищников из семейств медвежьих и кошачьих, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 килограммов. Под запрет также могут попасть морские млекопитающие и крупные животные, создание приемлемых условий содержания которых труднореализуемо.

Ведомство также подготовило список исключений. Например, травмированное, беспомощное, бесхозное животное можно содержать дома до момента передачи в специализированное учреждение или выпуска в естественную среду обитания. Полный список опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.