Новая услуга ЖКХ обойдется россиянам в миллиарды рублей

Россияне будут платить без малого 180 миллиардов рублей в год за вывоз и утилизацию мусора. В среднем услуга обойдется в 1225 рублей с человека в год, но в разных регионах страны тарифы разительно отличаются.

В так называемую «мусорную реформу», стартовавшую в стране, включились уже 70 регионов. Остальные должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) до конца текущего года. Отсрочку до 2022 года получили только Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, не воспользовавшийся ею.

Дороже всего платить за вывоз мусора придется жителям Московской области – 3062 рубля с человека в год. На втором месте – Ленинградская область (2845 рублей). На третьем – Камчатка (2645 рублей). Для сравнения, цена вывоза мусора в Амурской области, еще не участвующей в «мусорной реформе» - 45 рублей 12 копеек с человека в год. В Приморском крае плата составит 227,35 рублей, а в Дагестане – 390 рублей с человека в год, сообщает РБК.