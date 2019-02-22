Привычная боль в спине и шее может оказаться симптомом опасного заболевания

Как выяснили исследователи Сиднейского университета, привычная для многих из нас боль в спине или шее могут быть симптомом опасного заболевания. Ученые считают, что эти болевые ощущения могут быть напрямую связаны с развитием диабета.

У людей, страдающие диабетом, на 35% чаще возникал риск появления болей в пояснице и на 24% возникновения болевых ощущений в шее, чем людей, не страдающих этим заболеванием, пишет издание medicalxpress.com. «Сахарный диабет и боль в пояснице тесно связаны с ожирением и отсутствием физической активности, поэтому нужно продолжать исследования и установить более подробную взаимосвязь этих факторов. Наша работа - это еще одно доказательство того, что контроль веса и физическая активность играют фундаментальную роль в поддержании здоровья человека», - заявил один из авторов доклада доцент Мануэла Феррейра.

В документе также говорится, что лекарства от диабета могут влиять на боль, предположительно, снижая уровень глюкозы в крови, снимается симптоматика болевых ощущений. Он также рекомендовал медицинским работникам проверять именно на диабет пациентов, жалующихся на постоянные боли в шее или поясничной области.