Зачем депутат Шувалов и адвокат Ступин решили устроить травлю «Конкорда»

На фоне скандала с кишечной инфекцией у детей в дошкольных учреждениях Москвы платформа Change.org опубликовала петицию. Её авторы обвинили в случившемся комбинат «Конкорд», принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Коллективную жалобу поддержали шесть человек.

Инициаторами обращения выступили муниципальный депутат Дмитрий Шувалов и адвокат Евгений Ступин. Именно они подбили московских родителей ополчиться на респектабельную компанию, хотя сами имели к ситуации весьма опосредованное отношение.

Желание взяться за «Конкорд» объясняется тем, что и Шувалов, и Ступин имеют связи с «Открытой Россией» Ходорковского. Подробнее в этом разобралась редакция ФАН.

До 2017 года парламентарий Шувалов был вообще никому не известен. До политической карьеры работал инженером-проектировщиком, хотя по образованию отвечал за безопасность дорожного движения. За 14-летнюю трудовую деятельность он сменил аж шесть компаний, что говорит о его «высоких» профессиональных качествах.

Переехав в Некрасовку, этот господин вдруг решил стать активистом и ополчиться на приезжих с юга России. Тогда какой-то чиновник сдавал им жилье социально найма, однако соседям это не понравилось. Тогда Шувалов добился выселения ни в чём не повинных граждан, лишив их крова. А виновник остался безнаказанным.

Инженер почувствовал вкус к власти. А выступив против строительства в одном из районов Некрасовки, Шувалов вознамерился пойти на выборы. Но, поскольку ему не дали стать самовыдвиженцем, он записался в КПРФ. Изначально команду возглавлял Сергей Мамонтов, отметившийся злоупотреблением полномочий. Затем власть перешла в руки бывшего инженера, почуявшего выгоду от членства в рядах оппозиции.

Его соратники повально внедрились в различные структуры организации «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Не пошёл только Мамонтов, не желая привлекать внимание к своей персоне. После этого Дмитрий Шувалов начал проворачивать мошеннические схемы.

В разгар предвыборной кампании он зарегистрировал ООО «Русградопроект», где был учредителем и директором. Причём запустил её нарочно не в Некрасовке. Став депутатом муниципального образования, специально под себя создал комиссию Совета депутатов по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры МО «Некрасовка». Это позволило ему контролировать всю сферу во благо своей организации.

В 2017 году компания Шувалова была признана нерентабельной, а в 2018 году лн уже купался в новых договорах. При этом в бытность депутатом бывший инженер направил лишь один запрос в правительство Москвы. ФАН официально обратилось в муниципальное образование с вопросом: насколько этично доверять депутату контроль над сферой, в которой работает его фирма?

Но не только дорожно-транспортная инфраструктура интересовала Шувалова. Депутат оказался любителем скандалов. В 2018 году он был замечен в правонарушениях за организацию несанкционированных митингов. Опять же не в Некрасовке, а в соседнем Люберецком районе. А тут как раз подвернулась история с детским садом.

Хотя здравоохранение и образование не имеет к Шувалову никакого отношения, он решил подняться именно на этой теме. Помочь ему в этом решил адвокат Евгений Ступин, также имеющий связи со структурами Ходорковского. Он друг оппозиционера Андрея Пивоварова, председателя «Открытой России».

Именно этот тандем, а не родители московских детей, и начал травлю комбината «Конкорд». Им было все равно, кто настоящий виновник вспышки дизентерии, хотя он уже был найден компетентными органами. Перед ними стояла задача состряпать уголовное дело против предприятия питания и убрать Евгения Пригожина с рынка.

Зачем им нападать на Липецкий молочный комбинат, поставивший некачественный творог? Не тот масштаб. Надо было устроить громкий протест. После огульных обвинений 28 декабря 2018 года на неофициальной платформе Change.org появилась пресловутая петиция. Эффект был практически нулевым, но Шувалов в соцсетях открыто признался, что перед ним стояла другая задача – информационная война.

Именно Шувалов и Ступин решились раскрутиться на болезни детей. Ведь до этого момента никто не слышал об этих господах, ставших сегодня флагманами оппозиции. Интересно, а были ли бы они так активны, если бы компания-поставщик не была столь известна? И осмелились бы просить главу Следственного комитета лично прокомментировать ситуацию?

Возможно, Шувалову стоит задуматься, этично ли возглавлять комиссию, контролирующую сферу его личных интересов? А депутатам - зачем содержать комиссию, созданную специально под нужды Шувалова, пиарящегося на чужих проблемах.