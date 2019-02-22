Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Министерство труда и социальной защиты представило на общественное обсуждение документ «Об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий», предусматривающий индексацию на 2%.

Средний размер выплат почти четырех миллионов российских пенсионеров с этой индексацией увеличится до 9 266 рублей, пояснили в Минтруда. Социальные пенсии будут повышены военным, проходившим службу по призыву, членам их семей; участникам Великой Отечественной войны; лицам, удостоенным знака «Житель блокадного Ленинграда»; лицам, пострадавшим в ходе радиационных и техногенных катастроф, членам их семей; космонавтам и работникам летно-испытательного состава.

Индексация социальных пенсий происходит ежегодно 1 апреля. При этом учитывается рост прожиточного минимума пенсионеров, который в 2017 году составил 8315 рублей, а в 2018 – 8483 рубля, сообщает РИА Новости.