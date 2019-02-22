Александр Лукашенко назвал ключевое достижение белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенков рамках посещения Военной академии сделал важное заявление. Согласно последним данным, политик назвал ключевое достижение белорусов.

По словам Лукашенко, самым большим достижением жителей Белоруссии является создание независимого государства. Он также отметил, что горд и счастлив от того, что именно он является первым президентом этой суверенной страны, передают днем в пятницу, 22 февраля, "Известия".

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что если в Европе появятся новые американские ракеты, Белоруссия готова вместе с РФ обсуждать ответные меры.