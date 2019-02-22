Школьники становятся невольными наркокурьерами

Подросткам и школьникам наркодилеры предлагают лёгкий заработок, который не освобождает доверчивых соискателей от уголовной ответственности по всей строгости закона. В основном на уловки школьники попадаются в соцсетях.



Одной из опаснейших тенденций в современном обществе стала проблема наркомании, которая, несмотря на все возможные усилия соответствующих органов, продолжает ловить в свои сети все новые и новые жертвы. Причем, чтобы попасть в эту паутину необязательно самому становиться наркоманом. Сейчас не меньшая опасность подстерегает и тех, кто добровольно или невольно становится распространителем наркотических средств.



Речь идет о так называемых «закладках» и курьерах-закладчиках. Наркоторговцы придумывают все новые способы распространения наркотиков и вовлекают в это дело ни в чем не повинных людей, которые даже порой не подозревают, что их заставляют делать. В последние годы на удочку наркоторговцев стали попадаться совсем молодые люди, подростки и школьники, которые ищут работу. Им предлагают перемещать по городу небольшие пакеты по определенным точкам, где они их прячут от посторонних глаз, а те, кому они предназначены, позже забирают их. Опасность состоит в том, что в этом случае работает старое правило – незнание закона не освобождает от ответственности. Застигнутые с поличным школьники могут получить вполне взрослый уголовный срок за распространение наркотиков.



Одну из многочисленных историй рассказала мама 18-ти летней девушки, которая искала работу. Среди объявлений нашла заманчивое предложение о легкой работе с хорошей оплатой. Мама случайно увидела переписку дочери с работодателем и едва не упала в обморок. Она поняла, что дочь чуть не угодила в лапы наркоторговцев. Другой похожий случай закончился совсем плохо. Два студента согласились за хороший гонорар в 600 долларов перевести сумки из Питера в Москву. Они никому ничего не рассказали, чтобы удивить своих родителей и друзей хорошим заработком. Но этого не случилось. На столичном вокзале юношей задержала полиция. В сумках оказалась крупная партия наркотиков. Совершеннолетние парни получили реальный взрослый срок – 15 лет колонии.



В данном случае никто ничего не сможет сделать, чтобы оправдать невольных наркокурьеров. Перед законом все равны. Наркодилеры прекрасно понимают, что за счет обещаний легкого заработка подростки готовы на все, поэтому раз за разом они вербуют новых курьеров, которые могут за подобные деяния сесть в тюрьму и надолго.



Как правило, наркодилеры находят своих жертв в социальных сетях. У них есть свои закрытые группы, которые, несмотря на все усилия администрации социальных сетей, нельзя пресечь на корню все сразу. Молодежь, взволнованная большими заработками, охотно ведётся на предложения о работе курьерами, не думая о том, что совершает что-то противозаконное.



Важно своевременно контролировать деятельность своих детей, чтобы они не стали жертвами криминальной аферы, грозящей многолетним тюремным заключением. Причем подобная тенденция распространяется уже не только в крупных городах, но и в небольших городках и поселках.



