В мире мужчин больше, чем женщин, в России - наоборот

Согласно статистике 2019 года, население земного шара составляет 7,5 млрд. человек, при этом 49,6% из них — женщины, а 50,4% — мужчины. Однако такое распределение сохраняется далеко не везде — численное преимущество мужчин создается за счет азиатских стран.

В России демографическая ситуация неутешительна. После второй половины 90-ых до 2013 года в стране был небольшой естественный прирост населения, который, к сожалению, вновь сменился убылью в 2017-2019 годах. За последние несколько лет количество умерших превышало количество родившихся на 308 тысяч человек.

При этом в России мужчин существенно меньше, чем женщин. Но интересен факт, что изначально на 100 новорожденных девочек приходится 105 мальчиков, к 25-30 годам количество женщин и мужчин становится равным, а затем происходит существенный перевес в сторону женской половины. Это объясняется несколькими причинами: алкоголизм, невнимание к своему здоровью, опасные профессии, стрессы и социальная неадаптированность мужчин приводит к высокому уровню смертности в относительно молодом возрасте.

В итоге, в России 78 млн. женщин, а мужчин на 10 млн. меньше за счет средней и старшей возрастной категории, наши женщины в среднем на 10-11 лет живут дольше, чем мужчины.

Наблюдая эту невеселую картину, накануне 23 февраля хочется пожелать мужскому населению беречь свое здоровье и как можно дольше охранять хрупких женщин!