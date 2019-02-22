Минобороны рассекретило новую порцию документов
22 февраля 2019, 13:35 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
К столетнему юбилею Казанского танкового училища минобороны рассекретило документы из фонда Центрально архива.
История подвигов, история самого училища. В числе опубликованных документов приказы командования, учетные карты, наградные листы, грамоты. Они датированы разными периодами с самого дня основания танкового училища.
В опубликованном архиве можно найти документы с упоминанием ныне действующих генералов. Начальник Генштаба Валерий Герасимов является выпускником именно казанского танкового училища. В число рассекреченных материалов попали документы, свидетельствующие о том, как он проходил службу, и куда попал после распределения.