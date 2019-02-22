Проехать на поезде по Крымскому мосту можно будет уже в декабре
22 февраля 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Крымский мост откроют для железнодорожного сообщения уже в этом году. Первый поезд проедет по нему в начале декабря нынешнего года, передаёт КП. Дата уже установлена, билеты на поезд можно будет купить не раньше, чем за три месяца до отправления.
Начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко рассказал, что на полуострове организацией железнодорожных перевозок займётся отдельная компания, какая – пока не известно.
«Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу», - сообщил Резниченко. При этом он уточнил, что стоимость билетов на поезд не превысит среднюю по стране.