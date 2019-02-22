Проехать на поезде по Крымскому мосту можно будет уже в декабре

Крымский мост откроют для железнодорожного сообщения уже в этом году. Первый поезд проедет по нему в начале декабря нынешнего года, передаёт КП. Дата уже установлена, билеты на поезд можно будет купить не раньше, чем за три месяца до отправления.

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Начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко рассказал, что на полуострове организацией железнодорожных перевозок займётся отдельная компания, какая – пока не известно.

«Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы будем распоряжаться здесь инфраструктурой, которая есть, и организовывать здесь работу», - сообщил Резниченко. При этом он уточнил, что стоимость билетов на поезд не превысит среднюю по стране.