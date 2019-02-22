В Челябинске прекращена скандальная стройка на Воровского

В Челябинске жильцы отстояли сквер на улице Воровского, где компания «Диггер» вела незаконную уплотнительную застройку.

Как сообщает агентство Полит74, помощь горожанам оказал депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, который сделал запрос в районную администрацию и лично обратился к главе города с просьбой разобраться в ситуации. О незаконной стройке народному избраннику сообщили возмущенные жильцы окрестных домов. Под обращением поставили подписи больше сотни горожан.

- Отстоять территорию удалось благодаря активности жителей, а также командной работы городской и районной администрации. Люди отчаянно бились за право жить в нормальных человеческих условиях, - отметил депутат.

Компания «Диггер» намеревалась построить в сквере на улице Воровского 16-этажный дом. По решению Арбитражного суда застройщик лишился права собственности на участок. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области направлено заявление о снятии с учета объекта незавершенного строительства.