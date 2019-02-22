Девушка впала в депрессию, увидев свои фото без фильтров

Жительница британского города Мейдстоун обнаружила у себя зависимость от приложения Snapchat. В один прекрасный день девушка осознала, что абсолютно не может воспринимать свою внешность без фильтров.

Мейси Хазелвуд рассказала, что пользовалась мобильным приложением больше полугода, передаёт Lenta.Ru. За это время она настолько привыкла к тому, что фильтры преображают её внешность даже без помощи макияжа, что и вовсе перестала делать обычные фото.

Осознание того, что она стала зависима от приложения, пришло к Мейси внезапно. Родные попросили её прислать фото, но как девушка ни старалась, так и не смогла найти ни одного необработанного снимка. Тогда девушка приняла решение, что приложение нужно удалить. По её словам, она сразу почувствовала облегчение, но первые несколько дней никак не могла смириться со своей настоящей внешностью.

«Я не могла встать несколько дней с кровати, поскольку была ошеломлена, увидев себя без фильтров», - говорит девушка.