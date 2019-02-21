На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега

На борьбу с последствиями снегопада в Москве на городские улицы вышли 8 тысяч 500 единиц специализированной техники. Такую цифру назвал Петр Бирюков, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

По словам Бирюкова, начавшийся сегодня снегопад продолжится до пятницы и принесет до 7 см снега.

Вице-мэр уточнил, что в 4.00 и 11.00 колонны коммунальной техники провели регламентные мероприятия по уборке улично-дорожной сети. Как отметил Петр Бирюков, под особым контролем коммунальщиков находятся работы по уборке снега на тротуарах и пешеходных зонах, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. Кроме того, в усиленном режиме идет очистка кровель с целью недопущения образования наледи.

Заместитель градоначальника призвал москвичей и гостей столицы не заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель.