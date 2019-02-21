Доведенная до отчаяния семья привезла гроб с покойником к дому Правительства

Доведенные до отчаянья родственники умершего приволокли открытый гроб с покойником прямо к зданию Правительства в Самаре. Несчастного умершего не могут похоронить из-за ритуальной мафии.

Мужчина умер две недели назад, но все это время его тело было в морге — жена искала деньги на похороны. А рвачи от похоронного бизнеса требовали 50 тысяч за свои услуги, но таких денег у вдовы не было. Когда семье удалось–таки найти контору, которая готова была все сделать за 8 тысяч, ритуальной мафии это не понравилось.

Клабищенские дельцы просто не давала выкопать могилу, угрожали, не пускали на кладбище, ставили ноги под лопаты. Они требовали, чтобы семтя шла в ту фирму, где похоронить покойникак можно только за большие деньги.

Семья психанула, привезла гроб к зданию правительства, открыла, ждёт. Как сообщает Telegram-канал «Мash», на место едет полиция.