Раздельный сон супругов: хорошо или плохо?

Многие семейные пары задумываются о возможности спать отдельно друг от друга. Несомненно, в таком образе жизни есть много плюсов. Однако, существуют и минусы отдаления от своей второй половинки.

В России до середины XIX века супруги спали в отдельных комнатах. Причем, эта традиция касалась не только дворянских семей, но и крестьян. Во многих странах мира как ранее, так и по сей день дома разделены на женскую половину и мужскую.

Несомненно, в наличии "своего" жилого пространства и возможности спать отдельно есть много преимуществ. К ним относятся отсутствие храпа, возможных ночных кошмаров супруга, борьбы за одеяло, если оно наличествует в единичном экземпляре.

Иными словами, для многих отдельная комната является чуть ли не единственно возможным вариантом нормально выспаться. Однако в разделении пространства для сна в рамках одной семьи существуют и определенные негативные стороны...