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Руководители Кубани поздравили военнослужащих с 23 февраля

21 февраля 2019, 19:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Руководители Кубани поздравили военнослужащих с 23 февраля

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества.

Поздравить военнослужащих, ветеранов, воинов-интернационалистов, миротворцев, сотрудников правоохранительных и надзорных органов, аварийно-спасательных и специальных служб в Центральный концертный зал Кубанского Казачьего хора в Краснодаре пришли также сенаторы, депутаты Госдумы и ЗСК.

Обращаясь к участникам торжества, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что День защитника Отечества для каждого – особый праздник, потому что он связывает воедино все поколения.

- Наш народ прошел великие испытания, но всегда стоял за Родину до конца. У нас всегда было самое главное и мощное оружие – это сила духа. Образец воинской доблести и сегодня показывают наши воины в Сирии. Если посмотреть на историю нашей страны – это история великих побед, они связаны с героизмом и мужеством всего народа, – сказал губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем приветственном слове поблагодарил военнослужащих и ветеранов за то, что они обеспечивают возможность жить и трудиться под мирным небом.

- Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, которые победили сильнейшую армию, восстановили нашу страну, мы гордимся стойкостью воинов-интернационалистов, мужеством тех, кто с честью прошел через «горячие точки» и победил международный терроризм и экстремизм. Сегодня молодые защитники отечества воспитываются на лучших боевых традициях. Я глубоко убежден, что несмотря на достаточно сложную геополитическую ситуацию, страна может спать спокойно. Она надежно защищена, – сказал спикер ЗСК.

Далее состоялось награждение военнослужащих и ветеранов. Торжественная церемония завершилась яркой концертной программой, подготовленной ведущими творческими коллективами кубанской столицы.

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