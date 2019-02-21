Лужков рассказал, почему его жена уехала из России

Как сообщает Forbes, владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в 2019 году стала второй женщиной-миллиардером в России.

Так, до этого единственной женщиной в стране, заработавшей миллиарды, была Елена Батурина. Она уехала из страны в 2010 году.

Супруг Елены Батуриной, бывший мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что не знаком с Татьяной Бакальчук. Он с безразличием отреагировал на то, что его жена больше не единственная женщина-миллиардер в России. Об этом пишет НСН.

«Если говорить о моей жене, о ее бизнесе и о том, кто там догнал или обогнал ее, честно могу вам сказать, меня это абсолютно не волнует. - Она [Елена Батурина] самостоятельный уникальный человек. Я лишь могу сказать, что если человека, женщину или мужчину, бывший президент Медведев вынуждает уехать из страны, то это первый вопрос, который нужно задать нашей власти: почему такие люди уходят из страны, завершают свою деятельность в России, где, казалось бы, возможностей для бизнеса бесконечное количество», — заявил Лужков.