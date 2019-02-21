Мужчин в московском метро ждет борода с дарением носков на 23 февраля
21 февраля 2019, 17:38 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
В день защитника Отечества московский метрополитен запланировал подарок с намеком. Об этом сообщило агентство ТАСС.
С десяти утра до пяти вечера 23 февраля на стойках живое общение мужчины смогут получить носки. Это будет праздничный подарок в честь праздника. Получить его смогут не все, а только те, кто успел.
«Мы решили поиронизировать над «традиционным» мужским подарком», — пояснили в компании, рассказывая о планах дарить защитникам Отечества носки: «Количество подарков и размерный ряд ограничены. Получить подарок смогут только мужчины».
Еще одним подарком станет открытие бесплатного барбершопа в вестибюле станции «Маяковская». Стричь бороды и усы не будут, но обещают укладку.