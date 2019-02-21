Сестра приговорила брата за то, что родители его любят больше

Чудовищная история про Лосиный остров - часть вторая. На сей раз страшная семейная драма разразилась в Башкирии. В небольшом селе сестра приревновала девятилетнего брата к родителям и приговорила к смерти.

Гульназ 22 года и несмотря на то, что у нее диагностировано отставание в развитии, родители доверяют ей заботиться о младшем брате. Днём она с разрешения мамы отводила Динара в библиотеку. После библиотеки примерная дочь Гульназ отзвонилась маме и попросила разрешения погулять в лесу на окраине. Мама, не заподозрив ничего неладного, согласилась, а потом дети просто перестали выходить на связь.

Лес Динар действительно увидел. Сестра молча привела его к реке, сняла одежду, достала шнур от телефона и начала душить. Мальчик потерял сознание. Скорее всего у Гульназ просто не хватило сил довести начатое до конца, или она думала, что брат уже умер. Тогда она просто закопала мальчика в снег. Ребёнка спасли прохожие. На улице было минус десять. Мальчик в больнице — у него обморожены ноги, травма головы, ушибы и ссадины. Гульназ тоже в клинике – в психиатрической, сообщает Tekegram-канал "Mash".