Гаджет в опасности. Как защитить мобильные устройства

По данным сервиса онлайн-объявлений Avito, в День защитника Отечества большинство женщин подарят своим отцам, дедушкам, братьям или партнерам средства гигиены — 25% опрошенных сообщили об этом. При этом российские мужчины хотели бы получить гаджет — 26% признались в этом желании. И их можно понять — смартфоны и планшеты стали по-настоящему универсальными средствами не только для звонков и SMS, но и для проверки почты, общения с друзьями и коллегами в соцсетях, оплаты счетов, использования интернета или загрузки игр и обучающих приложений. Вместе с тем поток желающих завладеть вашим устройством или информацией не сокращается — злоумышленником может оказаться не только обычный карманник, но и умелый кибермошенник. Какие меры стоит принять, чтобы обезопасить ваши устройства? Об этом мы узнали у антивирусной компании ESET.

Начнем с простого — установите пароль для разблокировки телефона или планшета. Совет может показаться очевидным, однако большинство людей по-прежнему не защищают устройства с его помощью. Когда придумываете пароль, старайтесь избегать использования даты своего рождения, возрастающих, убывающих или повторяющихся чисел (1234, 4321 или 1111), исторических дат (1812 или 1941). Не лишним будет добавить, что не следует делиться паролем или разблокировать устройство при незнакомцах.

Включите функцию удаленного управления, изменивнастройки безопасности (на Android-устройствах: «Настройки» — «Безопасность» — «Удаленное управление») — она позволит определить местоположение, стереть данные и заблокировать устройство в случае кражи или потери. Разработчики антивирусных программ часто добавляют модуль «Антивор» в свои продукты. Эта функция позволяет не только отследить перемещение смартфона или любого другого устройства, но и узнать, какие операции совершает злоумышленник.

Одним из способов получения доступа к вашим данным и счетам является открытие вредоносных ссылок, которые содержатся в присланном SMS-уведомлении. Приманкой часто выступает сообщение о якобы выигранном призе, который вы вряд ли получите. Зато велик шанс подцепить вредоносную программу или «слить» личные сведения злоумышленникам. Поэтому не переходите по подозрительным ссылкам, в том числе от людей из списка ваших контактов. Этого совета стоит также придерживаться во время использования интернета.

Регулярно обновляйте свою операционную систему и приложения до последней версии. Во-первых, ваш смартфон получит ряд новых функций. Во-вторых, разработчики постоянно работают над усовершенствованием своих программ, в том числе устраняя бреши в безопасности. Игнорировать обновления операционной системы точно не стоит — по данным ESET, ежемесячно появляется несколько сотен новых образцов вредоносного кода для Android, а Россия и вовсе входит в топ-3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз.

По возможности избегайте подключения к неизвестным Wi-Fi-сетям — злоумышленники практикуют создание фальшивых точек доступа для кражи денег, личной информации или заражения устройства. Часто преступники используют названия кафе или заправок, благодаря чему пользователь убежден, что использует бесплатный интернет соседнего заведения. Подключившись к такому Wi-Fi, злоумышленники получают доступ ко входящему и исходящему трафику устройства, а, следовательно, и к вашим паролям и данным. Если вам срочно требуется воспользоваться Wi-Fi, постарайтесь не использовать мобильный банкинг, не заходить в аккаунты в соцсетях или на почту.

Пользуйтесь официальными магазинами приложений (Google Play). Однако не теряйте бдительности при скачивании игр или мобильного банкинга — в последнее время мошенники активно размещают программы-подделки, копирующие официальные приложения. Только в этом году компания ESET обнаружила целый ряд поддельных GPS- и банковских приложений, а также вредоносную программу, имитирующую сервис для хранения и управления криптовалютой MetaMask.

Перед загрузкой обращайте внимание на рейтинг, отзывы, число скачанных версий программ. Не спешите скачивать приложения для мобильного банкинга — проверьте, есть ли оно на официальном сайте банка или финансовой организации.

И, наконец, самое главное — установите надежный мобильный антивирус, который позволит обойтись без лишних манипуляций с гаджетом и обеспечит ему эффективную защиту. Например, ESET NOD32 Mobile Security для защиты смартфонов и планшетов на базе операционной системы Android, который защищает от вредоносных программ, проверяет безопасность устройств, обеспечивает сохранность онлайн-платежей и личных данных, фильтрует SMS-спам и нежелательные звонки.

Дарите желанные подарки и подумайте о безопасности своих близких в День защитника Отечества!