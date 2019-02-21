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Пять миллионов изделий для граждан с ограниченными возможностями

21 февраля 2019, 15:53 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Пять миллионов изделий для граждан с ограниченными возможностями
фото: pixabay.com

Волгоградским отделением Фонда социального страхования в 2018 году на сумму свыше 262 млн рублей отделением по госконтрактам были закуплены почти 5 млн изделий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Свыше 105 млн рублей направлены на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства.

За прошедший год в Волгоградское отделение ФСС от 14 660 инвалидов поступило 50 201 заявка на получение технических средств реабилитации, из них 9 003 заявки на возмещение расходов. Исполнено 49 631 заявка.

Наибольшее количество заявок поступило на обеспечение абсорбирующим бельем более 21 тысячи заявок или 42 % от общего количества заявок.

10,4 % - обеспечение протезами и ортезами,

14 % - специальными средствами при нарушениях функций выделения.

Инвалиды с ограниченными возможностями к передвижению обеспечены 2 653 креслами-колясками в различных модификациях.

Для инвалидов по слуху предоставлено 2 780 технических средств реабилитации, в том числе: 1 308 слуховых аппаратов, 383 телефонных аппаратов с текстовым выходом и 443 специальных телевизоров с телетекстом, имеющих доступ к программам с субтитрами, 250 сигнализаторов звука световибрационных. Исполнено 396 заявок (на 1 431 часов) на оказание услуг по сурдопереводу.

В 2019 году в отделение Фонда поступило более 12 тысяч заявок от инвалидов, отделением заключено 24 госконтракта на сумму 92 млн рублей, выплачено компенсации на сумму 5,4 млн рублей, исполнено 562 заявки на сумму 17,9 млн рублей.

Справка. Волгоградское региональное отделение ФСС обеспечивает инвалидов техническими средствами согласно программе реабилитации или абилитации, разработанной бюро МСЭ. Граждане льготной категории  имеют право за собственные деньги приобрести то или иное средство (рекомендованное в программе реабилитации) и подать заявление в ФСС на компенсацию, которая выплачивается по Правилам, определенным законодательством.

 

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