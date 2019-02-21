В Госархиве открылась выставка, посвященная юбилею ВгАЗ

Уникальная документальная выставка открылась в Государственном архиве Волгоградской области. Она посвящена 60-летнему юбилею Волгоградского алюминиевого завода, который сейчас входит в состав объединенной компании РУСАЛ.

В экспозиции представлены ретроспективные материалы из фондов Совета народного хозяйства, областного Совета профсоюзов, треста «Сталинград алюминстрой», а также самого алюминиевого завода и главных советских газет. Собранные документы освещают основные этапы становления и развития алюминиевого производства в нашей области.

Приказ о начале строительства завода, постановление о вводе в эксплуатацию, отчеты о работе, а еще фотографии и газетные статьи - на снимках и документах зафиксированы важнейшие вехи становления и развития одного из крупнейших градообразующих предприятий Волгограда. Ветераны предприятия вспоминают: сталинградское алюминиевое производство славилось на весь Советский союз.

Александр Акимов посвятил предприятию 45 лет: начинал карьеру работником электролизного цеха, ушёл на пенсию с должности заместителя генерального директора.

- Гордость Волгоградского алюминиевого завода - высокая социальная ответственность и верность традициям коллектива, - уверен Александр Иванович. - На заводе работали династиями. У меня тоже на заводе работали и сын, и жена.

Сегодня ветераны - главные гости выставки, а, возможно, и её будущие соавторы, ведь собранные материалы помогут волгоградцам узнать еще больше о людях, которые поднимали промышленность города-героя, участвовали в ее становлении.

- Я благодарен нашим ветеранам за то, что они создали и закрепили образ волгоградского металлурга, как человека героического труда, - говорит генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Юрий Моисеев, - и следующие поколения продолжают и развивают эту традицию.

Сегодня у Волгоградского алюминиевого завода планы не менее грандиозные. Предприятие планирует в ближайшее время завершить запуск алюминиевого производства, выйти на проектные показатели производства обожжённых анодов, продолжить модернизацию порошкового бизнеса и наладить переработку алюминия.

Выставка продолжит работу до середины апреля, и каждый желающий сможет познакомиться с фактами из истории одного из самых динамично развивающихся предприятий региона.