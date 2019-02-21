Выходки комментатора Губерниева в эфире ужасают и спортсменов и тренеров

Российские спортсмены и тренеры считают поведение комментатора Дмитрия Губерниева в эфире неприемлемым. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вальбе уверена, спортивный журналист часто переступает грань, а его оценочные суждения или даже откровенное хамство оскорбительны.

«Он в эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам – такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора. Когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада: "Ты свинья", редактор канала должен как минимум сделать замечание», – цитирует Вальбе издание sports.ru

Спортивный функционер выступила за ограничение общения лыжников с комментатором. Ведь лыжи, это не шоу, а спорт и тренер защищает право на частную жизнь своих подопечных.