Россиян оштрафуют за неправильное пользование лифтом
21 февраля 2019, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
Законопроект, предписывающий штрафные санкции за неправильную эксплуатацию лифтов, приняли в Госдуме в третьем чтении. Соответствующие поправки уже внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Штрафы также предполагаются за неправильное использование подъёмных платформ для инвалидов, конвейеров и эскалаторов. Исключением стали эскалаторы в метро. Притом наказывать станут и тех, кто отвечает за ремонт и обслуживание, сообщает РИА Новости.
«Ответственности за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет», - рассказал Володин и отметил, что этот вопрос давно требовал рассмотрения.