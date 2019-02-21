Россиян оштрафуют за неправильное пользование лифтом

Законопроект, предписывающий штрафные санкции за неправильную эксплуатацию лифтов, приняли в Госдуме в третьем чтении. Соответствующие поправки уже внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Штрафы также предполагаются за неправильное использование подъёмных платформ для инвалидов, конвейеров и эскалаторов. Исключением стали эскалаторы в метро. Притом наказывать станут и тех, кто отвечает за ремонт и обслуживание, сообщает РИА Новости.

«Ответственности за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет», - рассказал Володин и отметил, что этот вопрос давно требовал рассмотрения.