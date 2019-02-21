//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Эксперт: Россияне не хотят жениться из-за недостатка средств

21 февраля 2019, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт: Россияне не хотят жениться из-за недостатка средств
Фото: pixabay.com

За последние пять лет процент заключения браков в России значительно упал, сообщает Минюст РФ. В 2018 году было заключено 967 тыс. браков. Это на 21 процент меньше показателей за 2013 год.

Семейный психолог Светлана Бояринова считает, что это из-за сложного финансового положения россиян, пишет НСН.

«Официальный брак накладывает определённые обязательства: ипотеки, совместное имущество, финансовые вопросы. Законодательство становится более чётким, суровым. Это часто пугает, в большей степени мужчин, но и женщин тоже. Помимо того, что мы имеет процент заключения браков, есть также процент разводов, к сожалению», - отметила эксперт.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АГ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Общество

Путин рассказал, отключат ли России интернет извне

Путин рассказал, отключат ли России интернет извне

Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ рассказал, что для России существует угроза отключения от интернета извне. Также глава государства подчеркнул, что страна должна быть готова к этому.

//В мире

Юнкер: Евросоюз готов дать Лондону отсрочку для Brexit

Юнкер: Евросоюз готов дать Лондону отсрочку для Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду заявил, что Брюссель готов предоставить Лондону отсрочку для Brexit. Политик, однако, отметил, что это может быть чревато юридическими проблемами.

//Общество

Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи

Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи

Сегодня, 21 февраля, Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи. Ранее президент России Владимир Путин призвал парламентариев поторопиться с принятием документа.

//Здоровье

Росстат раскрыл основные причины смертности среди мужчин

Росстат раскрыл основные причины смертности среди мужчин

В Росстате подсчитали, что же является основной причиной смертности среди российских мужчин. В список вошли внешние причины, болезни сердца, сосудов и пищеварительного тракта, инфекции и паразиты.

//Общество

В Госдуме рассмотрят возможность наследования пенсий

В Госдуме рассмотрят возможность наследования пенсий

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, согласно которому в стране могут ввести так называемую страховую пенсию. Она позволит наследникам получать выплаты и после смерти пенсионера, сообщает КП.

//Новости МирТесен



//Общество

Мечты и реальность: что мужчины хотели бы получить в подарок на 23 февраля

Мечты и реальность: что мужчины хотели бы получить в подарок на 23 февраля

Как оказалось, мужские представления об идеальном подарке на День защитника Отечества не всегда совпадают с реальным выбором их избранниц. Эксперты выяснили, что же хотят мужчины и что дарят им женщины.

//Футбол

Вызови полицию – и конфликт исчерпан: жена Кокорина поведала об инциденте в кафе

Вызови полицию – и конфликт исчерпан: жена Кокорина поведала об инциденте в кафе

Жена находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, о каких подробностях драки в кафе узнала лично от мужа. Она уверена, что ситуацию можно было решить проще.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, как ей пришлось заложить крестик в ломбард

Анна Седокова рассказала, как ей пришлось заложить крестик в ломбард

Певица Анна Седокова поделилась историей о том, как ей пришлось отнести в ломбард крестик, чтобы закрыть ипотеку и насколько сложным для неё оказалось подобное решение.

//Шоу-бизнес

Экс-супруг актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну

Экс-супруг актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь Анну

В минувший вторник, 19 февраля, стало известно, что бывший муж известной актрисы Марии Шукшиной поднимал руку на ее дочь от первого брака Анну. Данная информация открылась в рамках ток-шоу.

//Культура

Украина распиарила фильм «Т-34» до аншлагов в США

Украина распиарила фильм «Т-34» до аншлагов в США

Основные показы российской киноленты в США прошли при полных залах. Об этом сообщило агентство ТАСС.

//Общество

О бьюти-ошибках, разрушающих женскую красоту

О бьюти-ошибках, разрушающих женскую красоту

Стилисты и косметологи составили список «женских хитростей», которые идут не на пользу, а во вред. Специалисты вспомнили всё: начиная от мытья головы и укладки и заканчивая правильным нанесением декоративной косметики.

//Новости партнеров

//Экономика

Названо имя второй женщины-миллиардера из России

Названо имя второй женщины-миллиардера из России

Издание Forbes подсчитало доходы основательницы одного из интернет-магазинов.

//Политика

В Крыму списали высказывания Климкина на тяжёлое похмелье

В Крыму списали высказывания Климкина на тяжёлое похмелье

Ефим Фикс предположил, что речи главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Крым за последние пять лет стал более украинским, обусловлены не иначе как похмельем.

//В мире

Ветеран АТО спрогнозировал бросок ВСУ на отбитый ополченцами Донбасса Дебальцево

Ветеран АТО спрогнозировал бросок ВСУ на отбитый ополченцами Донбасса Дебальцево

Вооруженные силы Украины в будущем предпримут наступление на город Дебальцево, потерянный ими в начале 2015 года. Соответствующий прогноз озвучил Сергей Гуменюк, ветеран «Антитеррористической операции».

//Политика

Порошенко предложил ООН «поставить Россию на место»

Порошенко предложил ООН «поставить Россию на место»

Пётр Порошенко в процессе своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что считает нужным лишить Россию имеющегося у неё права вето в Совбезе организации. В прошлом году представитель Украины в ООН уже просил лишить права вето постоянных членов Совета безопасности.

//Шоу-бизнес

Последняя любовь Карла Лагерфельда надела траур

Последняя любовь Карла Лагерфельда надела траур

Великий Кайзер мира моды Карл Лагерфельд тщательно скрывал свою личную жизнь от чужих любопытных глаз. Однако доподлинно известно, что последней любовью Лагерфельда была бирманка Шупетт.

//Политика

Появится ли у России и Белоруссии общий парламент

Появится ли у России и Белоруссии общий парламент

Президенты двух стран обсудили между собой возможные условия создания союзного парламента. Целью лидеров России и Белоруссии является предотвращение повторения украинских событий в Минске.

//Шоу-бизнес

Я на свою пенсию прожить даже не пробовал, не скрывает Михаил Боярский

Я на свою пенсию прожить даже не пробовал, не скрывает Михаил Боярский

69-летний любимец публики Михаил Боярский даже не скрывает, что и не пробовал прожить на ту пенсию, которую ему назначило государство, хотя это не порядок меньше, чем у популярных московских актеров.

//В мире

Киевский эксперт раскрыл планы Порошенко по восставшему против Украины Донбассу

Киевский эксперт раскрыл планы Порошенко по восставшему против Украины Донбассу

Политолог Руслан Бортник раскрыл планы Петра Порошенко по восставшему против Украины Донбассу, а также российскому Крыму. Заявление киевского аналитика приведено в заметке, опубликованной российскими СМИ.

//Новости СМИ2

//В мире

Израиль показал «убийцу» российских ЗРК С-300 и С-400

Израиль показал «убийцу» российских ЗРК С-300 и С-400

На аэрокосмической выставке, проходящей в эти дни в Бангалоре (Индия), Израиль представил дрон-камикадзе Mini Harpy, самоподрывающийся боеприпас которого способен барражировать в ожидании цели.

//Шоу-бизнес

Рустам Солнцев считает, что из-за Бузовой у людей плохие ассоциации с «Домом-2»

Рустам Солнцев считает, что из-за Бузовой у людей плохие ассоциации с «Домом-2»

Шоумен и выходец из «Дома-2» Рустам Солнцев уверен, что Ольга Бузова своим поведением лишь портит репутацию телепроекта. Также он уверен, что без «Дома-2» певица никогда бы не добилась нынешней популярности.

//В мире

Донбассу предрекли масштабную войну в случае получения им автономии на Украине

Донбассу предрекли масштабную войну в случае получения им автономии на Украине

Возвращение Донбасса в состав Украины в статусе автономии не приведет к миру. Такую точку зрения на своей странице в соцсети «ВКонтакте» высказал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Общество

Сенатор Алексей Александров: Наши враги – бедность и чиновник с холодным сердцем

Сенатор Алексей Александров: Наши враги – бедность и чиновник с холодным сердцем

Член Совета Федерации и один из ведущих отечественных правоведов Алексей Александров услышал в словах Президента угрозу нерадивым чиновникам и обещание гуманизации Уголовно-процессуального кодекса.

//В мире

Джордж Сорос призвал Европу проснуться

Джордж Сорос призвал Европу проснуться

Небезызвестный Джордж Сорос в очередной раз предрек Евросоюзу крах. Американского финансиста тревожит отсутствие внятных ценностей и внешнеполитических ориентиров у европейского сообщества.

//Политика

Депутат Рады рассказал, почему Европе выгодно то, что происходит на Украине

Депутат Рады рассказал, почему Европе выгодно то, что происходит на Украине

Евгений Мураев, претендующий на пост президента Украины, считает, что Европа получает выгоду от нынешней ситуации в Киеве. Он также отметил, что законы, которые навязываются Украине Западом, не идут на пользу стране.

//Политика

Климкин: за последние годы Крым стал более украинским

Климкин: за последние годы Крым стал более украинским

Павел Климкин считает, что за всё то время, что Крым входит в состав Российской Федерации, полуостров «стал более украинским». Глава МИД Украины поделился этой точкой зрения у себя в Facebook, передаёт КП.

//В мире

Торговля правосудием: президент Литвы лишила иммунитета восемь судей

Торговля правосудием: президент Литвы лишила иммунитета восемь судей

Литовские правоохранительные органы задержали восемь судей и пять адвокатов в связи с подозрениями в коррупции. Генпрокурор страны Эвалдас Пашилис отметил, что задержанные занимались «торговлей правосудием».

//В мире

Олимпийская чемпионка Арианна Фонтана спрыгнет с колокольни в Венеции

Олимпийская чемпионка Арианна Фонтана спрыгнет с колокольни в Венеции

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро торжественно объявил, кому в этом году выпало честь спрыгнуть с самой знаменитой колокольни в мире. Полёт орла - одно из самых значимых событий традиционного карнавала.

//Общество

Синоптики пообещали тёплую погоду до конца зимы

Синоптики пообещали тёплую погоду до конца зимы

В Гидрометцентре рассказали, что большая часть страны больше может не опасаться холодов. Температура в последние дни зимы окажется на несколько градусов выше нормы.

//Политика

Экс-глава НАТО посоветовал Белоруссии развивать демократию, чтобы избежать войны

Экс-глава НАТО посоветовал Белоруссии развивать демократию, чтобы избежать войны

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что Белоруссии для избежания мнимой угрозы со стороны России необходимо проводить реформы, направленные на достижение свободы и демократии.

//Общество

Будущие врачи могут остаться должны государству

Будущие врачи могут остаться должны государству

Валентина Матвиенко решила, что проблему с дефицитом медицинских работников в сельских поликлиниках можно решить путём заключения госконтрактов с молодыми специалистами.

//В мире

Венесуэла закрывает морскую границу

Венесуэла закрывает морскую границу

Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения. Об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес.

//Происшествия

Инцидент во Внуково: частный самолет "подрезал" пассажирский Boeing

Инцидент во Внуково: частный самолет "подрезал" пассажирский Boeing

В столичном аэропорту Внуково в среду едва не столкнулись два самолета. Катастрофы удалось избежать благодаря слаженной работе наземных служб воздушной гавани. Об этом сегодня сообщает РБК.

//Общество

Окунева: Президент уделил особое внимание вопросам поддержки семей

Окунева: Президент уделил особое внимание вопросам поддержки семей

Расширение круга получателей выплат на детей с 2020 года, снижение налоговой нагрузки на семьи, выделение льготы для семей на погашение ипотеки и снятие ограничений по ее срокам будет способствовать росту благосостояния и укреплению института семьи.

//Политика

В НАТО оценили слова Путина о "нацеливании" ракет

В НАТО оценили слова Путина о "нацеливании" ракет

В НАТО увидели в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозу странам-союзницам. Об этом заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

//Говорят, что...

Порошенко экономит на Путине

Порошенко экономит на Путине

О том, что президент Украины Петро Порошенко пытается копировать лидера России Владимира Путина, говорят уже давно. Однако выборы в Незалежной вывели украинский плагиат на новый…

//Говорят, что...

Евреям пора возвращаться домой

Евреям пора возвращаться домой

Закон, провозглашающий право каждого еврея вернуться в Израиль, был принят парламентом этой страны в 1950 году. Несколько десятилетий он оказывал только положительное влияние на развитие еврейского государства. Однако в последнее время ситуация изменилась – как пишет израильская пресса, этой…

//Говорят, что...

Сибирь накормит всю Азию

Сибирь накормит всю Азию

Как утверждают западные эксперты, утолить голод стран Азиатско-Тихоокеанского региона потенциально способна только Сибирь. Дело в том, что в азиатских странах невероятными темпами растёт спрос на еду. К примеру, в прошлом сезоне государства Восточной Азии импортировали 72, 5 млн т зерна…

//Политика

Порошенко обвинил Москву в подготовке к удару по Украине

Порошенко обвинил Москву в подготовке к удару по Украине

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Кремль в подготовке военного удара. Об этом лидер Незалежной заявил в ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке.

//Шоу-бизнес

Кот Леры Кудрявцевой "завел" аккаунт в Instagram

Кот Леры Кудрявцевой "завел" аккаунт в Instagram

Кот Леры Кудрявцевой завел страничку в Instagram. Конечно, не сам. Просто телеведущая примкнула к кругу людей, которые создают для своих пушистых любимцев отдельный аккаунт в соцсети.

//Говорят, что...

Американские нефтяники работают на Россию

Американские нефтяники работают на Россию

С тех пор как благодаря сланцевой нефти США стали экспортёрами углеводородного сырья, его цены стало предсказывать намного легче. Дело в том, что американские нефтяники не могут бесконечно долго работать в убыток. Сейчас грань рентабельности добычи сланцевой нефти находится на уровне 65 долларов за…

//Говорят, что...

Русские и американцы посчитают лососей

Русские и американцы посчитают лососей

Несмотря на настоящую санкционную войну, развязанную Вашингтоном против Москвы, и нелепые претензии американцев по поводу экспорта российского минтая в США, между нашими странами продолжается сотрудничество в области…

//Здоровье

Как изменить питание и восстановить здоровье

Как изменить питание и восстановить здоровье

В январе в Москве прошёл семинар по правильному питанию «Здоровье в большом городе». Директор Центра естественного оздоровления Евгений Кичигин поделился своими методами по улучшению здоровья без таблеток. Его секрет – в корректировке питания. «Аргументы недели» поддержали семинар информационно и получили от читателей активную обратную связь...

//Здоровье

Красивые ноги без вздутых вен

Красивые ноги без вздутых вен

Развитие варикозной болезни объясняется особенностями строения и функционирования вен. Дело в том, что в их стенках нет мышечных волокон, и кровь движется по ним за счёт сокращения окружающих их мышц (например, мышц голени). Чтобы кровь не текла в обратном направлении, на внутренних стенках вен…

//Общество

Жемчужно-лососёвый заказник «Варзугский»

Жемчужно-лососёвый заказник «Варзугский»

«АН» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным…

//Спорт

Из глаз полетели искры

Из глаз полетели искры

Сразу два россиянина потерпели поражение в турнире по смешанным единоборствам, и каждый поединок был по-своему колоритным.

//Спорт

Джино идёт к своей тысяче

Джино идёт к своей тысяче

Евгений Малкин набрал такую форму, что спокойно делает дубль в каждом матче НХЛ. А скоро форвард «Питтсбурга» войдёт в историю и станет лишь пятым россиянином, кто набрал 1000 очков за карьеру в…

//Спорт

ЦСКА идёт за Кубком Гагарина

ЦСКА идёт за Кубком Гагарина

Уже на этой неделе в КХЛ завершится регулярный чемпионат, и мы увидим самое интересное – плей-офф Кубка Гагарина. Вот говорят, что в лиге не хватает интриги. Но как же можно так говорить? Посмотрите, какие кипят страсти на самом финише регулярного…

//Метеоновости

Синоптики пообещали Москве двухдневный снегопад

Синоптики пообещали Москве двухдневный снегопад

Синоптики обещают жителям и гостям Москвы и Московской области сильный снег, метель и похолодание в ближайшие дни. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает Гидрометцентр России.

//Спорт

Получится ли весна затяжной?

Получится ли весна затяжной?

В четверг «Зенит» и «Краснодар» проведут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. «АН» – о шансах российских клубов в противостоянии с «Фенербахче» и «Байером».

//Спорт

Русские идут? Давно пришли!

Русские идут? Давно пришли!

В футбольном клубе «Монако» – перемены: владелец уволил одного менеджера и вместо него взял другого. Все трое – из России. Чем не повод оценить наше присутствие в европейском…

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

В Госдуме придумали средство прекращения военной агрессии Киева против ДНР и ЛНР
2

Американцы просчитались с Венесуэлой
3

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
4

Евреям пора возвращаться домой
5

Российский депутат придумал способ защитить ДНР и ЛНР от агрессивного Киева

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры