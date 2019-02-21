Эксперт: Россияне не хотят жениться из-за недостатка средств

За последние пять лет процент заключения браков в России значительно упал, сообщает Минюст РФ. В 2018 году было заключено 967 тыс. браков. Это на 21 процент меньше показателей за 2013 год.

Семейный психолог Светлана Бояринова считает, что это из-за сложного финансового положения россиян, пишет НСН.

«Официальный брак накладывает определённые обязательства: ипотеки, совместное имущество, финансовые вопросы. Законодательство становится более чётким, суровым. Это часто пугает, в большей степени мужчин, но и женщин тоже. Помимо того, что мы имеет процент заключения браков, есть также процент разводов, к сожалению», - отметила эксперт.