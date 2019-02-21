Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи

Сегодня, 21 февраля, Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи. Ранее президент России Владимир Путин призвал парламентариев поторопиться с принятием документа.

Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, говорится в документе.

«Госдума будет держать на парламентском контроле практическую реализацию закона о паллиативной медицинской помощи. Необходимо, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.