Сенатор Алексей Александров: Наши враги – бедность и чиновник с холодным сердцем

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и один из ведущих отечественных правоведов Алексей Александров услышал в словах Президента угрозу нерадивым чиновникам и обещание гуманизации Уголовно-процессуального кодекса.

– Конечно, я обратил внимание на критику Президентом России некоторых вредных традиций, укоренившихся, увы, в нашей уголовно-процессуальной практике, – рассказал сенатор «Аргументам недели». – Владимир Владимирович чётко дал понять, что при возбуждении и расследовании дел в отношении представителей российского бизнеса очень много несправедливости.

Видный российский юрист считает, что если Президент страны в своем Послании, которое транслируется на весь мир, счёл нужным рассказать о заключенных СИЗО, которых месяцами не вызывают на допросы, то это значит, что масштаб проблемы и в самом деле чудовищный.

Стремление арестовать во что бы то ни стало всякого обвиняемого порочно и непрофессионально. Особенно в сфере экономических преступлений. Подобная практика таит угрозу самой российской государственности:

– Такое отношение системы к обвиняемому наносит репутационный вред всему российскому правосудию, а в итоге – государству. Не говоря уже о нарушении прав конкретного гражданина.

Впрочем, член Совета Федерации не склонен сгущать краски – внимание Президента к этой теме его обнадеживает:

– Очень важно, что Президент страны видит эти проблемы и считает их устранение серьезной государственной задачей.

Как и многие другие адресаты Послания, Алексей Александров отметил социальную направленность нынешнего обращения главы государства:

– Послание этого года Президент России намеренно акцентировал не просто на внутренней политике, но на нуждах и заботах рядового гражданина. Отсюда и такие откровенные оценки масштаба бедности населения и конкретные шаги по её искоренению. И под каждой задачей Президент государства указывал её исполнителей и сроки реализации. Прозвучала фраза: «через год мы подведём итоги». Мне кажется, что всем нам, а особенно исполнительной власти нужно «поднажать» в работе. Президент напомнил, что времени «на раскачку» у страны нет и, видимо, через год у Владимира Владимировича будет припасен другой тон для не справившихся с задачами чиновников.

От Алексея Александрова не «укрылась» и международная часть Послания главы государства. Безусловно – в отличие от прошлогоднего обращения – в этом году Президент России сосредоточился на внутренних задачах. Однако, профессиональный взгляд сенатора отметил даже эмоциональный фон, который сопутствовал международной части Послания:

– Мне очень импонировала та манера сдержанно-спокойной логики, с которой Владимир Владимирович обозначил внешнеполитическое кредо российской державы: мы открыты к сотрудничеству со всеми странами, включая США, но на одном условии и оно не обсуждается. Это условие – Россия остается стопроцентно суверенной страной. Если у кого-то иные «виды» на российскую государственность, то ему придется или отступиться от своих притязаний, или пожалеть о своих черных замыслах. Кратко, логично и доходчиво!

Впрочем, у Алексея Александрова после Послания Президента остались вопросы. Сенатор не склонен присоединиться к хору той части российской элиты, которую в обращении Президента устроило абсолютно всё:

– Я надеялся, что Президент коснется темы стратегии развития страны и государственно-правовой идеологии. По моему мнению, эти вопросы в обществе и государстве назрели. Однако Президент пока обошел вниманием эти аспекты. Я надеюсь, что Владимир Владимирович в будущем озвучит свое видение этих вопросов. Мне кажется, что не только я на это надеюсь, но и значительная часть россиян – рядовых граждан и политиков, а также чиновников с государственным мышлением. Время пришло.