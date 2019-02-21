Эксперт: Минимальные цены можно устанавливать только на крепкий алкоголь
21 февраля 2019, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Минфин подготовил поправки к постановлению «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен», рассчитывая получить право на регулирование минимальных цен на весь алкоголь, независимо от его крепости.
Эксперты сомневаются в том, что нововведение поможет в борьбе с теневым рынком и укрепит здоровье россиян, пишет ПолитЭксперт.
"Поскольку доля сидра, медовухи и слабоалкогольных коктейлей на рынке невелика, изменения могут коснуться, в первую очередь, цен на пиво», - сказала собеседница ПЭ, отметив, что на российском рынке алкоголя сегмент пива превышает 80%", - пояснила доцент Департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ, к.ю.н. Светлана Горохова.
Она полагает, что сейчас минимальные цены могут устанавливать только на крепкий алкоголь, вино и шампанское.