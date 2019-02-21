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«РКС-Киров» проверяет счетчики воды

21 февраля 2019, 09:05 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

«РКС-Киров» проверяет счетчики воды

На этой неделе в компанию «РКС-Киров» начали поступать обра-щения от жителей города Кирова с просьбой разъяснить ситуацию о проверках счетчиков воды организацией ООО «ЖЭК-15».

«РКС-Киров» сообщает, что на основании Постановления Прави-тельства РФ № 354 (Правила оказания коммунальных услуг) ресурсос-набжающая организация обязана проводить контроль состояния счет-чиков воды, их наличия или отсутствия, а также достоверности пере-данных абонентом показаний. Для выполнения этих работ предприятие заключило договор с ООО «ЖЭК-15» (договор №5876 от 03 декабря 2018 года).

В соответствии с законом осмотр приборов учета осуществляется бесплатно и проводится не реже 1 раза в год, но не чаще 1 раза в 3 ме-сяца. За 14 дней до начала проверки ООО «ЖЭК-15» обязано вывесить информацию на подъездах домов. Во время инспектирования сотрудни-ки «ЖЭК-15» должны представиться, предъявить служебное удостове-рение организации и документ о полномочиях, выданный АО "Киров-ские коммунальные системы". Контролер посмотрит сохранность пломб и достоверность переданных показаний и по итогам осмотра оформит акт.

Абонентам необходимо обеспечить допуск сотрудников ООО "ЖЭК-15" в свое жилье. Если абонент отказался впустить контролера в квартиру, сотрудник проверяющей организации повторно направляет письменное извещение о проверке. После очередного отказа от осмот-ра, контролер составит акт о недопуске к прибору учета. В этом случае с момента составления акта размер платы за водоснабжение и водоот-ведение будет начисляться потребителю по нормативу с учетом повы-шающего коэффициента.

 

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