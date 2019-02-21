Синоптики пообещали тёплую погоду до конца зимы

В Гидрометцентре рассказали, что большая часть страны больше может не опасаться холодов. Температура в последние дни зимы окажется на несколько градусов выше нормы.

Центральный регион страны, а также Северо-Запад погода порадует отклонением на четыре градуса выше нормы, передаёт РИА Новости. При этом в Москву в пятницу ненадолго вернутся холода. Температура опустится, до минус десяти градусов, а в ночь с субботы на воскресение может похолодать аж до минус восемнадцати градусов.

Потепление на 8-12 градусов ожидают в Восточной Сибири и Якутии. Тёплая погода может порадовать и Хабаровский край с Амурской областью.