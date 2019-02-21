Мечты и реальность: что мужчины хотели бы получить в подарок на 23 февраля

Как оказалось, мужские представления об идеальном подарке на День защитника Отечества не всегда совпадают с реальным выбором их избранниц. Эксперты выяснили, что же хотят мужчины и что дарят им женщины.

Мужчины задумались о том, что бы хотели получить в подарок на праздник. Около четверти представителей сильного пола мечтает о новом крутом гаджете, почти столько же хотят, чтобы им подарили часы. 22% были бы рады видеть в качестве презента автомобиль, а 20% согласны на товары для спорта. 17% готовы обрадоваться даже подаренному гелю для душа, а 8% смирились с носками и нижним бельём, передаёт РИА Новости.

Но мечты есть мечты. Реальная же ситуация несколько иная. Четверти мужчинам женщины приготовили в подарок средства по уходу за телом, 23% получат обувь или одежду. Подарочными сертификатами обрадуют 16% мужчин, 15% достанутся желанные товары для спорта, ну а 14% будут довольствоваться всего лишь носками. Большинство женщин готовы потратить на подарок мужчинам около тысячи рублей. Но есть и счастливчики: 1% мужчин действительно увидит в качестве презента новый автомобиль.