Окунева: Президент уделил особое внимание вопросам поддержки семей

Расширение круга получателей выплат на детей с 2020 года, снижение налоговой нагрузки на семьи, выделение льготы для семей на погашение ипотеки и снятие ограничений по ее срокам будет способствовать росту благосостояния и укреплению института семьи.

Об этом заявила координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, комментируя предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки семей.

«В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент уделил особое внимание вопросам демографической политики и поддержки семей. С 2020 предложено расширить круг получателей выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет, включив в него семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас такие выплаты получают семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека. Данное изменение позволит значительно расширить количество получателей этой меры поддержки и снизить бедность», - отметила парламентарий.



Координатор «Крепкой семьи» отметила, что озвученный Президентом ряд мер демографической поддержки будет способствовать решению жилищного вопроса. «Решение жилищного вопроса является одним из самых актуальных для многих семей, Президент предложил ряд мер для его разрешения, в частности, увеличить федеральную льготу на недвижимое имущество для многодетных семей, а также дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка. Вместе с тем, предложено ввести новую дополнительную меру поддержки для семей с тремя и более детьми – возможность получить льготу из федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки», - заявила Окунева.



Парламентарий отметила, что снятие ограничений по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми позволит сделать ее доступнее. «Экспертами партийного проекта «Крепкая семья» неоднократно отмечалось, что ограничение по срокам льготной ипотеки для многодетных делали ее малодоступной. Снятие ограничений позволит сделать льготную ипотеку действенным механизмом демографической поддержки, данное решение носит своевременный характер и семьи его очень ждали», - отметила Окунева.



Координатор «Крепкой семьи» добавила, что облегчение налогового бремени для многодетных будет способствовать повышению достатка и уровня жизни семей. Окунева считает, что снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу «больше детей – меньше налогов» будет способствовать повышению уровня жизни семьей и росту рождаемости в стране. «Все предложенные Президентом меры поддержки будут способствовать росту благосостояния и укреплению института семьи», - заключила парламентарий.