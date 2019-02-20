«Единая Россия» обеспечит контроль за закрытием свалок в черте городов

«Единая Россия» в рамках партпроекта «Чистая страна» обеспечит партийный и общественный контроль за рекультивацией 30 крупных проблемных свалок в черте городов в ближайшие два года. Об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя поручение Президента России.

В своем выступлении глава государства поручил в ближайшие два года закрыть и рекультивировать 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – все остальные.

«Это настоящее экологическое бедствие для многих, в том числе миллионных городов, областных центров. Напомню, что мы вышли с инициативой, которую поддержали в Минприроды, оборудовать все полигоны камерами с возможностью онлайн-трансляции того, как идет рекультивация. Граждане должны иметь возможность наблюдать, как идет рекультивация свалок. Здесь должен быть строгий общественный контроль, который будет обеспечен со стороны «Единой России», – заявил Бурматов.

Кроме того, по его словам, для того чтобы выполнить поручение Президента о повышении доли переработки отходов с сегодняшних 8–9% до 60%, необходима полноценная система раздельного сбора мусора. Он отметил, что глава государства сформулировал главную проблему мусорной реформы. «Она заключается в том, что люди осязаемо стали платить больше за услуги по обращению с отходами, но зачастую не видят, за что именно они платят такие деньги. Для них эффект так называемой мусорной реформы должен быть видимым», – сказал он.

Бурматов добавил, что этот эффект должен заключаться в увеличении объема переработки отходов. «Для этого должна быть нормальная мусоросортировка, отходы должны отправляться не на полигоны, не сваливаться под открытым небом, а они должны быть отправлены на переработку, утилизацию, вторичное использование, заключены в замкнутый цикл. Эта отрасль должна стать полноценной», – отметил он.