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Конкретные достижения в социальной сфере

20 февраля 2019, 22:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Конкретные достижения в социальной сфере

В кубанском парламенте по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги выполнения в 2018 году профильных региональных государственных программ. Мероприятие провел председатель комитета Николай Петропавловский.

В обсуждении приняли участие секретарь комитета Ирина Конограева и член комитета Татьяна Рой, представители министерства здравоохранения и министерства труда и социального развития.

По словам Николая Петропавловского, достижение контрольных цифр и показателей, заложенных в госпрограммах, – это строительство и ремонт конкретных учреждений здравоохранения и социальной сферы, приобретение для них оборудования, лекарств и средств реабилитации, создание соответствующей инфраструктуры для инвалидов, поддержка безработных граждан. Все это, в конечном итоге, ведет к улучшению качества жизни людей в регионе в целом.

- Выполнение государственных программ – задача архиважная, которая заложена и в федеральных национальных проектах, принятых в развитие майского Указа Президента, – задал тон обсуждению Николай Петропавловский.

Подробно докладывая о выполнении госпрограммы «Развитие здравоохранения», заместитель министра здравоохранения края Татьяна Солоненко отметила, что документ состоит из 7 подпрограмм, которые включают 56 мероприятий. На их реализацию было направлено более 49 млрд рублей. По оценкам специалистов, показатель эффективности выполнения программы – 0,98.

Особое обсуждение вызвала подпрограмма по информатизации здравоохранения края. Николай Петропавловский напомнил, что реализация нацпроекта по развитию здравоохранения включает в себя строительство, создание и оснащение высокотехнологичным оборудованием современных онкоцентров и детских лечебных учреждений. Это потребует дополнительных специалистов в области медицинских информационных технологий. В этой связи депутат поинтересовался, найдутся ли такие дополнительные кадры в регионе. По словам Татьяны Солоненко, в крае давно ведется их обучение.

В своем выступлении по реализации трех госпрограмм – «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения» и «Доступная среда» – заместитель министра труда и социального развития Алексей Голик озвучил основные результаты и выявившиеся в ходе их выполнения проблемы.

К примеру, по итогам прошлого года степень достижения целевых показателей госпрограммы «Доступная среда» составила 95 процентов. Был обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к 38 приоритетным объектам социальной инфраструктуры.

В 20 образовательных организациях созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования. В то же время при плановом показателе обустройства пешеходных переходов напольной тактильной плиткой 75,8%, выполнено 48,6%. По словам Алексея Голика, недостижение плановых значений произошло из-за удорожания работ.

Николай Петропавловский в этой связи отметил, что этот вопрос – предмет отдельного изучения, потому что стоимость обустройства пешеходных переходов в разных муниципалитетах не может отличаться в десятки раз.

На заседании рассмотрели результаты реализации каждой госпрограммы, а также задачи по их выполнению в текущем году.

По итогам обсуждения министерствам было рекомендовано осуществлять контроль за фактическим достижением целевых показателей плановым назначениям. Кроме этого, депутаты напомнили, что в свою очередь всегда готовы рассмотреть конструктивные предложения по корректировке законодательства в сфере здравоохранения и соцзащиты населения, направленные на пользу делу.

 

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