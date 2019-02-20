Губернатор Амурской области сообщил о «городах президентского внимания»

Города Свободный и Циолковский в Амурской области являются «городами президентского внимания». Они получают из госбюджета на развитие коммунальной и социальной сфер 5,5 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов.

«И в том, и в другом случае, в первую очередь, конечно, в Свободном, огромное количество инвестиций, в частности, на Свободный государство направляет 5.5 миллиардов рублей только на развитие коммунальной и социальной сфер. Потому что этот город долгое время находился в списке моногородов в тяжелых условиях, сегодня там приходится многие вещи делать с чистого листа, в первую очередь модернизировать инфраструктуру. Мы в этом году затратили порядка 1.5 миллиардов рублей федеральных средств на модернизацию инфраструктуры, там с чистого листа делаются все сети, для того чтобы в 2019 году и в 2020 году строить уже объекты социального характера», - сообщил губернатор Амурской области. Об этом пишет ОТР.