Какие часы больше всего подходят для плотских утех?

Перефразируя известную пословицу, делу - время, интиму - определенные часы? Психологи утверждают, что время суток, выбираемое человеком для занятий любовью, может многое о нем рассказать.

Например, перед отходом ко сну плотским утехам предаются люди надежные, рационально мыслящие, всегда принимающие взвешенные решения, но, увы, практически лишенные романтических порывов.

Предрассветные часы чаще всего предпочитают, напротив, романтики. По совместительству являющиеся оптимистами. А вот на выбор времени, в свою очередь, влияют внутренние биологические часы...