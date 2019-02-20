«Единая Россия» оперативно внесет поправки для обеспечения индексации пенсий

«Единая Россия» оперативно внесет поправки в законодательство для обеспечения индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума и перерасчета выплат за первые месяцы текущего года. Об этом сообщил член Президиума Генерального совета Партии, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Мы, безусловно, оперативно внесем поправки в законодательство. Средства на эти решения в пенсионной системе найдутся, так как у нас бюджет Пенсионного фонда достаточный для того, чтобы выполнить это указание», - подчеркнул сенатор.

По словам Рязанского, Президент России в Послании говорил о том, что вроде бы формально все по закону, а по жизни – несправедливо. Это как раз имеет отношение к тем группам пенсионеров, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, отметил сенатор.

«Мы давно приняли закон, который устранял, как нам казалось, эту несправедливость, и доплачивали либо из регионального, либо из федерального бюджета, в зависимости от учетной модели, до установленного в регионе прожиточного минимума для пенсионеров. Но Президент обратил внимание на то, что пенсионеры, чьи пенсии выше прожиточного минимума, получили полную надбавку в результате 7%-й индексации. У тех, чья пенсия ниже прожиточного минимума, она также была проиндексирована, но учитывая, что она опять не выходит за уровень прожиточного минимума, она упирается в верхней предел, который достигается путем доплаты до прожиточного минимума. В результате пенсия немного увеличивается, а доплата снижается. И материального улучшения человек не чувствует, потому что индексация ничего не добавила», - отметил Рязанский, добавив, что эта проблема коснулась порядка 4 млн человек.

Сенатор добавил, что глава государства поставил задачу с 1 января произвести перерасчет этого года, который будет основываться на том, что пенсии надо сначала довести до прожиточного минимума, а все социальные выплаты производить уже сверх этого, чтобы дальнейший порядок индексации был для всех одинаково справедлив. «Процентное соотношение увеличения должно быть для всех пропорционально», - считает Рязанский.

Президент России в Послании Федеральному Собранию заявил, что индексация пенсий российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать. «Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили», - подчеркнул глава государства.