Эксперт: Как отличить настоящую красную икру от подделки

Россиянам рассказали о росте сбыта поддельной икры, сообщает «Российская газета». По мнению члена комитета Госдумы по природным ресурсам Константина Слыщенко, в этот период вырастет спрос на икру, поэтому увеличится и количество подделок.

«И красная, и черная икра – это продукт деликатный, требующий соблюдений очень серьезных правил хранения, транспортировки, реализации, которые зачастую не соблюдаются. В прошлом году в России было добыто рекордное количество красной икры, большое количество лосося выловили, за 110 лет такого не было. К сожалению, цена на продукт не снизилась, а в некоторых случаях возросла. Регулятор никак не воспользовался ситуацией рекордного улова для того, чтобы реализовывать по доступной цене. Но этим ловко воспользовались всякие проходимцы и жулики, которые стали по дешевке сбывать фальсификат, подделки и не полезные для здоровья продукты, изготовленные зачастую из синтетического сырья, выдавая это за дешевую из-за рекордного улова икру», - отметил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Об этом пишет НСН.