Реакция Манту вызвала конфликт в Перми

Две сестры-школьницы из гимназии в Перми вынужденно проходят обучение в дистанционной форме. Родители девочек отказались от реакции Манту, вследствие чего администрация школы запретила ученицам посещать учебное заведение.



Выяснилось, что родители использовали другой тест на туберкулез, результаты которого предъявили в школе, но там их не приняли, сославшись на отсутствие заключения фтизиатра. В итоге история со справкой, которая делается за пару дней, растянулась уже на полгода. Родители из принципа отказались обращаться к другим специалистам за дополнительными справками.



Известно, что сами сестры не против посещения школы, но последнее слово остается за мамой, которая не хочет решать вопрос более лояльным способом.



По словам замдиректора гимназии Елены Батуевой, эти ученицы не ходят в учебное заведение уже 5 месяцев, но это не решение школы, а предписание главного санитарного врача Пермского края, в котором сказано, что дети без Манту не могут посещать школы. В департаменте образования и в школе отметили, что руководствуются исключительно государственными санитарными нормами.



В самом деле, по Перми довольно неблагополучная ситуация по туберкулезу, что оправдывает столь жесткие меры. В некоторых школах отмечались вспышки этой опасной болезни, поэтому можно понять директора гимназии, который не пошел на уступки своенравным родителям.



Правда, так и осталось неизвестно, что двигает мамой, которая не хочет соблюдать общие правила. Почему она сделала выбор в пользу дорогостоящего обследования вместо бесплатного Манту и при отрицательном результате не хочет получить справку от фтизиатра?



По словам школьного врача Елены Сурковой, за ее многолетнюю практику бывало всякое, многие отказывались от Манту, но предоставляли справку от фтизиатра что их дети здоровы. Справку кто-то приносит сразу, кто-то тянет с ней неделями, но в это время дети спокойно посещают школу их не отстраняют от обучения.



Позиция администрации гимназии вполне понятна, они ответственны на здоровье всех своих подопечных учеников. Родители других детей также выражают опасения по поводу таких нестандартных случаев. Ситуация сложилась в лучших традициях театра абсурда, ведь родители своим упрямством просто испортили своим детям жизнь.



