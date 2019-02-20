Климатолог: Триллион деревьев не смогут остановить глобальное потепление

Томас Кроутер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха на встрече американской ассоциации содействия развитию науки заявил, что для борьбы с глобальным потеплением необходимо посадить триллион деревьев.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв считает по-другому, пишет НСН.

«Само по себе озеленение нашего пространства – это, безусловно, плюс, тем более, как известно, деревья поглощают углекислый газ, с которым и происходит основная борьба. Другое дело, что возникают вопросы практического применения. Европа довольно маленький континент и сильно урбанизированный, и где тут разместить триллион деревьев я не понимаю. Во-вторых, к сожалению, не всякий лес является благом», - рассказал эксперт.