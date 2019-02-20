Нарколог обозначил причины снижения смертности россиян от алкоголя

В России снижается количество смертей от отравлений алкоголем. В прошлом году, по данным Центра разработки национальной алкогольной политики, их стало на 18% меньше, чем в 2017-ом.

«Потому что даже при любом пищевом отравлении, которое привело к смерти, всегда можно делать отметку в карте, что это полиорганная недостаточность или смерть от сердечно-сосудистой недостаточности, к примеру. В большей степени это касается смерти от алкогольных отравлений. Сказать, что печеночная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность здесь тоже правильно. Всегда ряд алкогольных отравлений и смертей в их результате сопровождался диагнозами, которые напрямую не были связаны с алкоголем. Поэтому статистика в этом случае, на мой взгляд, была недостоверна всегда», - отметил врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун. Об этом пишет НСН.