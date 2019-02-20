Люди рассказали, в каких случаях внимание может раздражать

Пользователи Сети поделились мнение, в каких ситуациях внимание становится чересчур навязчивым, а то и вовсе раздражающим. Оказывается, многие обыденные действия могут вызвать неприязнь у окружающих.

Самым популярным поводом для раздражения стало то, когда люди «чувствуют себя обязанными есть со мной, если я ем один». Пользователи Сети возмущены тем, что окружающие считают печальным приём пищи в одиночестве и то и дело норовят составить компанию, передаёт Lenta.Ru.

Человек, который при ходьбе использует трость, заметил, что ему не нравится, когда незнакомцы чересчур навязчиво предлагают ему свою помощь. «Это заставляет меня чувствовать себя слабее и смущает», - сказал он, и многие поддержали его точку зрения.

Также людей раздражают дружеские открытки на День всех влюблённых. «Хуже знания, что ты никого не привлекаешь, только осознание того, что тебя кто-то жалеет», заметили в комментариях. Кроме того, девушкам не нравятся мужчины, которые, придерживая дверь, встают так, что невозможно пройти, не дотронувшись до него. А в офисах работники негодуют из-за того, что по понедельникам их расспрашивают о прошедших выходных.