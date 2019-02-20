О каких интимных сигналах говорят позы людей в транспорте?

Язык тела универсален: движения, жесты, позы несут в себе большое количество информации. О чем же может сказать окружающим положение тела человека, например, в общественном транспорте?

Молодой человек, поза с широко расставленными ногами: доволен своей интимной жизнью, однако совсем не прочь сделать ее куда более насыщенной. Почти откровенное приглашение к контакту.

Женщина в проходе, грудь нависает над сидящими пассажирами: за исключением случаев давки в час-пик - желание самоутвердиться, подспудная провокация, имитирующая позу "женщина сверху"...