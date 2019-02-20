Составлен портрет ректоров вузов России и рейтинг их зарплат

Исследователи составили социологический портрет типичного ректора российского вуза. Результаты показали, что среднестатистический руководитель высшего учебного заведения России – мужчина примерно 60 лет, с ученой степенью доктора наук, профессор с большим стажем работы в своем вузе. Он имеет хорошие отношения с правительственными органами, является членом политический партии «Единая Россия».



Оказалось, что среди ректоров представителей слабого пола менее 20%. Самое большое количество руководителей было назначено еще министром образования Андреем Фурсенко, а их минимальный доход в 2017 году меньше самого высокого в 370 раз.



Анализ проводился с ноября прошлого года по январь нынешнего. Специалисты изучили биографии ректоров госвузов России, отметив динамику развития высшего учебного заведения под их началом. Были проанализированы такие факторы, как опыт работы, научный авторитет, работа с институтами государственного управления и взаимоотношения с бизнес-структурами. Исследователи взяли в качестве основы сведения из открытых источников, сайтов и прочих интернет-ресурсов, а также опирались на такие сервисы, как «Декларатор» и «Диссирнет».



Всего было изучено 274 ректора из разных регионов РФ. Средний возраст ректора 59,5 лет. Возраст самого молодого 35 лет, самого пожилого 89. Всех больше оказалось ректоров от 56 до 65 лет. Ректоров до 45 лет от общего числа 11,2%.

Мужчин-ректоров 81,2%, они занимают 88 мест среди руководителей 100 лучших вузов России. Из всего количества 274 ректоров женщин всего 52.



Женщины не попали в список ректоров 10 лучших вузов России. Большая часть женщин-ректоров были назначены при министре образования Ольге Васильевой.

Минимальный годовой доход в 2017 году показала и. о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко 670,2 руб. Максимальный доход 248,3 млн руб. принадлежит ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко.



