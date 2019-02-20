Девушка не пригласила на свадьбу собственную мать из-за её вкусовых пристрастий
20 февраля 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Австралии отказалась приглашать на свадьбу несколько близких родственников только из-за того, что те не придерживаются её взглядов на питание. Дело в том, что невеста – вегетарианка.
В немилость попала даже мать девушки, сообщает Мир24. «Наша свадьба должна быть одним из самых счастливых дней в жизни», - написала невеста в соцсети и добавила, что они с женихом не хотят видеть на свадьбе тех, кто не разделяет их точку зрения касательно питания.
В интернете люди не оценили поступок девушки. Пользователи Сети в комментариях отметили, что по отношению к своей маме она поступила очень жестоко.