Волгоград

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество

«Резких конфликтов не замечено, кроме единичных случаев ропота мирян»

20 февраля 2019, 14:42 [«Аргументы Недели. Волгоград», Борис СМИРНОВ ]

«Резких конфликтов не замечено, кроме единичных случаев ропота мирян»

В 20-е годы прошлого века в стране Советов действовал запрет религиозным организациям заниматься благотворительной деятельностью. Но голод, особо свирепствовавший в Поволжье, заставил ВЦИК принять постановление, разрешавшее осуществлять сбор средств для оказания помощи голодающим. А чуть позже Ленин уже распорядился провести изъятие церковных ценностей «самым решительным и самым быстрым образом» и подавить сопротивление духовенства «с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

В середине 1921 г. в обширных районах страны разразился ужасный голод более всего ударивший по районам Поволжья. Сельское хозяйство Юга страны не только серьёзно пострадало во время Гражданской войны, но и оказалось под ударом страшной засухи. К середине 1922 г. в неурожайных регионах от голода умерло более одного миллиона человек.

В июле 1921 г. с целью борьбы с голодом на государственном уровне создана Центральная Комиссия помощи голодающим при ВЦИК (ЦК Помгол) под председательством М.И. Калинина. Государственные органы самостоятельно не могли справиться с такой масштабной катастрофой, поэтому уже в июле 1921 г. советское правительство обратилось за помощью к иностранным организациям и к общественности. Можно сказать, что в это тяжёлое время голодала вся страна, но Южным регионам было особенно трудно. В стране, разорённой и ещё не оправившейся после войны, в действительности неоткуда и нечем было поставлять продовольствие голодающему Поволжью. Средств на борьбу с голодом отчаянно не хватало.

В тоже время, в августе 1921 г. патриарх Тихон основал Всероссийский церковный комитет помощи голодающим и обратился с воззванием «К народам мира и православному человеку», в котором просил о помощи стране «кормившей многих и ныне умирающей с голоду». Данная инициатива изначально вызвала сопротивление верховных органов государственной власти в связи с ранее вышедшим запретом религиозным организациям заниматься благотворительной деятельностью. Однако 8 декабря 1921 г. ВЦИК принимает постановление, разрешавшее религиозным организациям осуществлять сбор средств для оказания помощи голодающим.

6 февраля 1922 года в церковно-приходские общины и советы поступило патриаршее разрешение жертвовать на нужды голодающих: можно было и следовало сдавать драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления.

Но уже через два месяца – 23 февраля 1922 г. было опубликовано постановление ВЦИК, в котором сообщалось: «Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ресурсы страны, могущие служить средством борьбы с голодом в Поволжье и для обсеменения его полей, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в дополнение к декрету об изъятии музейного имущества, постановил:

1. Предложить местным Советам в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих всех религий по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие которых не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать их в органы Народного Комиссариата Финансов со специальным назначением в фонд Центральной Комиссии помощи голодающим.

2. В целях планомерного проведения этого мероприятия, организации точного учета и передачи органам Наркомфина по особому счету для Центральной комиссии помощи голодающим вышеуказанных ценностей, образовать в каждой губернии комиссию в составе ответственных представителей губисполкома, губкомотдела и губфинотдела, под председательством одного из членов ВЦИКа».

В. И. Ленин, позднее, в письме Молотову от 19 марта 1922 г. так описывал цели этой кампании «Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (…). Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий».

В Царицынской губернии комиссия по изъятию церковных ценностей создана 27-го февраля 1922 г.  В первую очередь созвано расширенное заседание духовенства с представителями  членов губкомисии, на котором намечен план работы по городу, уездам и округам.  Духовенству предлагалось  разъяснять верующим важность изъятия церковных ценностей. Создана организационная комиссия для подготовки фактического осуществления этой акции. Также издан ряд распоряжений на места для ее проведения. По окончании всей этой подготовительной работы, 21 апреля началось фактическое изъятие ценностей.

В отчётах о ходе работы губернской комиссии отмечается, что в большинстве случаев «духовенство (особенно рядовое) шло навстречу комиссиям, принимая участие в данной работе посредством проповедей в церквях и частных беседах, в которых они объясняли верующим гражданам о необходимости изъятия церковных ценностей (излишних) для спасения миллионных масс, погибающих с голода, в результате чего и верующие шли навстречу, и там работа изъятия прошла без ропота и конфликтов, как было, например, в Ленинском, Красноармейском, Царицынском и Николаевском уездах».

Однако, несмотря на то, что доклады о работе губкомиссии сообщают о спокойном и даже положительном отношении верующих и духовенства к изъятию церковных ценностей в регионе, в этих документах присутствует ряд оговорок.

В докладе от 30 мая сообщают, что при изъятии ценностей на территории Царицынского уезда  «резких конфликтов не замечено, кроме единичных случаев ропота мирян и недовольства части духовенства (верхов)». В частности приводятся примеры изъятия ценностей в Скорбященской, Покровской и Преображенской церквях Царицына.

В докладе от 26 августа уже сообщается, что конфликты были и сразу несколько, а духовенство вело себя «довольно скрытно, но агитации среди верующих против изъятия замечено не было. В Царицынском уезде изъятию ценностей противодействовал священник Красавцев, который «позволял себе грубое обращение с членами комиссии по изъятию и направлял граждан верующих против Соввласти».

Также к изъятию ценностей «определённо враждебно» относился епископ Царицынский Нифонт, который попытался вместе с дьяконами Лепсковым и Крыловым укрыть одиннадцать серебряных  вещей - евангелий и крестов. За что епископ Нифонт и дьякон Лепсков были арестованы, а дьякон Крылов находился в розыске.

За весь период работы губкомиссии было зарегистрировано два случая кражи церковных ценностей. В первом случае кража «совершена обывателем, каковой задержан, ценности найдены и виновный привлекается к ответственности». Во втором случае кража была совершена неизвестными, но под подозрением оказался церковный совет, и на момент написания доклада по этому делу велось следствие.

В докладе губкомиссии от 30 мая 1922 г. говорится, что к концу весны «в Царицынском, Красноармейском уездах и во 2-ом Донском округе работа изъятия закончена», а «работа по городу в целом закончена в срок и без шероховатостей». 19 июля ценности были отправлены в Москву с кассиром губфинотдела Кутайцевым в банковском вагоне.

Нельзя точно назвать цифры изъятых ценностей по Царицынскому уезду, можно опираться только на общую статистику. Так, всего по Царицынской губернии (по всей видимости, из молитвенных домов и храмов всех конфессий и из всех уездов) за весь период было изъято и отправлено в Москву церковных ценностей: «серебра  – 145 пудов, 4 фунта, 65 золотников;  золотой монеты  – 75 рублей, 10 марок; алмазов – 9 штук; жемчуга  – 5 золотников, 90 долей; медной монеты – 4 рубля, 63 копейки и весом 14 фунтов, 48 золотников; Евангелий в целом виде 1 пуд, 17 фунтов, 86 золотников.

Также в губернии, согласно докладам, было арестовано 10 прихожан и 17 священнослужителей, среди которых епископы Царицынский Нифонт и Нижне-Чирский Николай.

Таким образом, изъятие церковных ценностей на территории Царицынского уезда проходило в русле общей всероссийской кампании. Можно отметить, что на территории уезда кампания завершилась относительно быстро и мирно. Несмотря на «несочувственное» отношение населения к изъятию, крупных эксцессов не было. Однако изъятие в губернии более 145 фунтов серебра лишило религиозные организации большей части их имущества, кроме того, основная масса изъятых ценностей являлась богослужебными предметами, что не могло не отразиться на духовной жизни региона.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Имитация общественного обсуждения

Имитация общественного обсуждения 14:43

Очередность обновления парков, скверов и улиц, как и в прошлом году, определяют сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования. Сейчас такое голосование и проходит по районам города, объяснили в мэрии Волгограда. >>
Специализированные вагоны перевозят особенных пассажиров

Специализированные вагоны перевозят особенных пассажиров 14:42

Количество маломобильных пассажиров в поездах дальнего следования Приволжской магистрали возросло более чем в два раза в 2018 году. >>
«Резких конфликтов не замечено, кроме единичных случаев ропота мирян»

«Резких конфликтов не замечено, кроме единичных случаев ропота мирян» 14:42

В 20-е годы XX века действовал запрет религиозным организациям заниматься благотворительной деятельностью. Но голод заставил принять постановление, разрешавшее осуществлять сбор средств для оказания помощи. >>
Тепловоз, электровоз,«Сапсан» - все модели в гости к нам

Тепловоз, электровоз,«Сапсан» - все модели в гости к нам 14:40

На Приволжской детской железной дороге пройдет выставка моделей железнодорожной техники. Организаторами мероприятия являются сотрудники Приволжской магистрали при поддержке клуба железнодорожного моделирования. >>
Так не доставайся же ты никому

Так не доставайся же ты никому 13.02 16:12

С десяток лет назад нежилая недвижимость в центре Волгограда разлеталась, как горячие пирожки. В «неприкаянных» фигурировал разве что морятник в пойме Царицы. Теперь же почти каждый месяц прибавляет новый объект, который либо стал никому не нужен, либо наоборот, сначала приглянулся кому-то другому, но в итоге все равно повторяет судьбу морятника. >>
Не по-соседски

Не по-соседски 13.02 16:11

Можно жить без друзей, но нельзя без соседей - говорит пословица. А с ними - кому как повезет - и в отличном месте есть риск попасть на плохое соседство. Не все знают, но от нехороших жильцов за стенкой существует защита. В Волгограде принят «закон о тишине», и есть примеры, когда он применяется. >>

//Новости МирТесен



В 2018 году в Волгоградской области 443 несчастных случая на производстве

В 2018 году в Волгоградской области 443 несчастных случая на производстве 08.02 12:21

В 2018 году в Волгоградской области произошло 443 страховых несчастных случаев (в 2017 - 510), в том числе со смертельным исходом – 15, травмы тяжелой степени –59, легкой степени – 369. >>
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Помогать просто»

На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Помогать просто» 08.02 12:19

В этом году лидерами стали студенты академии физической культуры с проектом «Безграничный театр физической культуры», «Центр молодежной политики» с проектом «ЭКО-старт», и группа Наталии Жаровой с проектом «Классная игра. Помогать просто». >>

Капли и камень 07.02 10:52

Протестные митинги в Волгограде всё ещё случаются, но становятся малочисленными. И хотя по опросам процент недовольных горожан высок, на улицу выходить они не спешат. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Разное детство

Разное детство 07.02 10:52

Раньше это называлось кружками и секциями. Помните, драмкружок, кружок по фото, а ещё и петь охота. Теперь в соответствии со временем, называется «Кванториумом». А какая разница, лишь бы дети не слонялись по подворотням, а были заняты делом. >>
Волгоградские кванторианцы искали способы получения энергии из окружающей среды

Волгоградские кванторианцы искали способы получения энергии из окружающей среды 05.02 15:41

«День науки для молодых ученых» состоялся в технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге в Волгограде. >>
В Волгограде тает гололёд, но понарошку

В Волгограде тает гололёд, но понарошку 31.01 15:25

Чиновников Волгограда, наконец, заставили работать. В социальных сетях набирает лайки видеоролик, в котором солидный и хорошо одетый мужчина ходит у железнодорожного вокзала Волгоград-1 и посыпает обледенелые дорожки песком. >>
Пулька в монопольку

Пулька в монопольку 31.01 10:32

Что раньше продавалось как сувенир из Волгограда? Набор открыток с памятниками города-героя. Что предлагают сегодня? Настольную игру, пропагандирующую одно из самых уродливых проявлений олигархического капитализма – «Монополию». >>
Волгоградскому алюминиевому заводу ОК РУСАЛ – 60 лет!

Волгоградскому алюминиевому заводу ОК РУСАЛ – 60 лет! 31.01 10:29

Легенде волгоградской промышленности – Алюминиевому заводу – исполнилось 60 лет. Юбилей заводчане отметили широко и с размахом: программа празднований включала в себя спортивные мероприятия, встречи гостей, смотр производственных достижений, награждение лучших работников и, в качестве финального аккорда, концерт. Свою новую жизненную веху Волгоградский алюминиевый завод РУСАЛа начал сильным, востребованным и оптимистично смотрящим в будущее предприятием. >>
Командир штрафной эскадрильи

Командир штрафной эскадрильи 31.01 10:24

Недавнее голосование по выбору имени для аэропорта Волгограда подстегнуло разговоры о значимости подвига Алексея Марьесьева. Сбитых летчиков по всей стране и во время Сталинградской битвы было немало. И дальнейшая судьба их была разной. >>

//Новости ADWILE

Ещё раз уйти, чтобы вернуться, ещё раз закончить, чтоб начать

Ещё раз уйти, чтобы вернуться, ещё раз закончить, чтоб начать 23.01 15:07

Отставка руководителя волгоградского управления Следственного Комитета России Михаила Музраева, случившаяся ещё в конце декабря прошлого года, нашла своё официальное оглашение в крещенский сочельник, когда был представлен новыйруководитель регионального управления СКР. >>
На покой с наградой

На покой с наградой 23.01 15:07

Митрополиту Герману вручили волгоградскую медаль «Мир. Дружба. Согласие». На награждении присутствовал и новый митрополит Волгоградский и Камышинский епископ Феодор. >>

«Диамант», емелина щука и сапоги для жены 23.01 15:06

Уже больше недели закрыты офисы кредитно-потребительского кооператива «Диамат», просуществовавшего в Волгограде более 15 лет. >>
Воздух - рыбе!

Воздух - рыбе! 23.01 15:04

В экологической акции «Дадим рыбе воздуха», которая прошла в Кумылженском районе Волгоградской области, кроме кумылженцев участвовали подростки из Михайловки и мальчишки из кадетского казачьего корпуса. >>
В Триумфальном зале "Сталинградской битвы" выставят символы Победы

В Триумфальном зале "Сталинградской битвы" выставят символы Победы 23.01 15:03

Накануне 2 февраля, когда будет отмечаться 76-летие окончания Сталинградской битвы, в Волгоград приезжают музейные экспонаты, одни из главных символов Победы – Знамя Победы и орден «Победа», принадлежащий Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. >>
В волгоградском краеведческом покажут эпоху средней бронзы

В волгоградском краеведческом покажут эпоху средней бронзы 23.01 15:03

Ценными артефактами пополнится в 2019 году коллекция волгоградского областного краеведческого музея. Их обнаружили в курганном могильнике Жирновского района. Пресс-секретарь музея Инга Иванова рассказала, какие древние экспонаты представлены в коллекции. >>

//Новости партнеров

«Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!»

«Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!» 17.01 11:00

Создание системы здравоохранения в Царицыне – ещё один пример, что для построения хорошо работающей структуры нужны вовсе не огромные ресурсы, а четко поставленные цели и разумная организация работы. И ещё, конечно, - честные наркомы. >>
Не вывез мусор – хрюкни

Не вывез мусор – хрюкни 17.01 10:59

С началом года в Волгограде начал работу региональный оператор по вывозу мусора. Уже в первую неделю стало понятно, что концессионная компания «Управление отходами - Волгоград» критически не справляется со своими обязанностями. Свалки во многих дворах города обрастали мусором гораздо быстрее, чем машины его вывозили. >>

В УЗИ горят сроки 17.01 10:59

За последние три года количество ультразвуковых исследований в медучреждениях Волгоградской области увеличилось на 20%. При этом региональная КСП обнаружила, что из 447 аппаратов ультразвукового исследования в медицинских учреждениях региона 306 полностью изношены. >>

Огрехов на 12 миллионов, грехов больше 17.01 10:58

За прошедший 2018-й год управляющие компании Волгоградской области более четырехсот раз неправильно начисляли плату за ЖКХ. И это только те случаи, о которых известно официально. Жителям вернулись свыше 12 миллионов рублей переплаты. >>
В Волгограде украли Бузову, а Шастуна не смогли, потому что сломался

В Волгограде украли Бузову, а Шастуна не смогли, потому что сломался 10.01 12:57

Если в прошедшем году волгоградские воришки крали с улиц города преимущественно канализационные люки, то в наступившем 2019-м их эстетические вкусы эволюционировали. Каждый день нового года добавляет в криминальные сводки очередную пропажу. >>
Волгоградцы, как вам ёлочка?

Волгоградцы, как вам ёлочка? 27.12 13:40

2018-й вместил столько событий, что даже самые важные из них, все не поместятся в газетном материале. При всей объективности, конечно же, это субъективная редакционная оценка прошедших знаковых событий. Бывает, нас упрекают в негативном взгляде, но мы настаиваем, что это не негативное, а реалистичное восприятие. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Вероятные район и срок начала Третьей мировой войны назвали в интернет-прессе
2

В Госдуме придумали средство прекращения военной агрессии Киева против ДНР и ЛНР
3

Возможная дата Третьей мировой войны с участием России и США появилась в СМИ
4

Математик из США назвал сроки начала третьей мировой войны
5

Зимних морозов не будет

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры