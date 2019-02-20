Имитация общественного обсуждения

Очередность обновления парков, скверов и улиц, как и в прошлом году, определяют сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования. Сейчас такое голосование и проходит по районам города, объяснили в мэрии Волгограда.

В прошлом году по итогам приема предложений волгоградцев был сформирован список из 20 общественных территорий, напомнили в мэрии. Пространства, определенные жителями в ходе голосования как первоочередные, уже получили новый облик в прошлом году. Это парк «Юбилейный» в Красноармейском, сквер Пушкина, пешеходные зоны проспекта Ленина и ул. Комсомольской - в Центральном районе, сквер около парохода «Гаситель» и парк «Сказка» - в Ворошиловском.

«Новый облик» обернулся массированной вырубкой больших деревьев и высадкой пока ещё очень молодой и неизвестно как адаптирующейся к местному климату растительности. В итоге слова «парк» и «сквер» применительно к территориям стали издевательскими. Весной работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обещали продолжить.

Теперь, помимо ранее отобранных пространств, в список дополнительно вошли парк Аттракционов в Тракторозаводском районе, парк в микрорайоне «Долина» и территория по ул. Казахской, прилегающая к больнице №7 в Советском районе, а также дополнительное озеленение центральной набережной.

Теперь, чтобы демократизировать реконструкцию Царицынской водокачки, муниципалитет предлагает горожанам познакомиться с проектными материалами. Их экспозицию разместят с 25 февраля в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: ул. Порт-Саида, 7а. До 11 марта волгоградцы могут посетить презентацию проекта, задать вопросы разработчику и оставить замечания в специальном журнале. Чужие здесь не пройдут: при себе посетители должны иметь паспорт, подтверждающий личность и регистрацию на территории муниципалитета.

Только вероятнее всего экспозиция отработает по принципу «смотреть можно – руками трогать нельзя». Вряд ли пожелания будут учтены, ведь комплексная реконструкция – это инвестиционный частный проект, озвученная сумма вложений которого – сто миллионов рублей. И уже известно, что на территории комплекса исторических зданий водокачки разместится Дворец бракосочетаний. Ещё обещают выставочный центр, восстановление ограждения (вот тут общественникам надо быть бдительными, чтобы не вышло как с решёткой проспекта Ленина!) как элемента архитектурного комплекса. Рядом запроектирована парковая зона, подъездные пути и новые парковочные пространства.