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Имитация общественного обсуждения

20 февраля 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Имитация общественного обсуждения

Очередность обновления парков, скверов и улиц, как и в прошлом году, определяют сами волгоградцы в ходе рейтингового голосования. Сейчас такое голосование и проходит по районам города, объяснили в мэрии Волгограда.

В прошлом году по итогам приема предложений волгоградцев был сформирован список из 20 общественных  территорий, напомнили в мэрии. Пространства, определенные жителями в ходе голосования как первоочередные,  уже получили новый облик в прошлом году. Это парк «Юбилейный» в Красноармейском,  сквер  Пушкина, пешеходные зоны  проспекта Ленина и ул. Комсомольской - в Центральном районе, сквер около парохода «Гаситель» и  парк «Сказка» - в Ворошиловском.

«Новый облик» обернулся массированной вырубкой больших деревьев и высадкой пока ещё очень молодой и неизвестно как адаптирующейся к местному климату растительности. В итоге слова «парк» и «сквер» применительно к территориям стали издевательскими. Весной работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обещали продолжить.  

Теперь, помимо ранее отобранных пространств, в список дополнительно вошли парк Аттракционов в Тракторозаводском районе, парк в микрорайоне «Долина» и территория по ул. Казахской, прилегающая к больнице  №7 в Советском районе, а также дополнительное озеленение центральной набережной.

Теперь, чтобы демократизировать реконструкцию Царицынской водокачки, муниципалитет предлагает горожанам познакомиться с проектными материалами. Их экспозицию разместят с 25 февраля в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу: ул. Порт-Саида, 7а. До 11 марта волгоградцы могут посетить презентацию проекта, задать вопросы разработчику и оставить замечания в специальном журнале. Чужие здесь не пройдут: при себе посетители должны иметь паспорт, подтверждающий личность и регистрацию на территории муниципалитета.

Только вероятнее всего экспозиция отработает по принципу «смотреть можно – руками трогать нельзя». Вряд ли пожелания будут учтены, ведь комплексная реконструкция – это инвестиционный частный проект, озвученная сумма вложений которого – сто миллионов рублей. И уже известно, что на территории комплекса исторических зданий водокачки разместится Дворец бракосочетаний. Ещё обещают выставочный центр, восстановление  ограждения (вот тут общественникам надо быть бдительными, чтобы не вышло как с решёткой проспекта Ленина!) как элемента архитектурного комплекса. Рядом запроектирована парковая зона, подъездные пути и новые парковочные пространства.

 

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