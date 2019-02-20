Стало известно, какая поза для сна поможет сохранить здоровье

Специалисты решили выяснить, какая поза для сна является наиболее полезной и как выбор положения тела влияет на состояние организма. Также учёные пришли к выводу, что за здоровый сон отвечает не только количество времени, проведённого в кровати, но и поза для сна.

Учёным из Норвегии удалось установить, что наиболее полезным для здоровья является сон на боку, передаёт Мир24. В таком положении на позвоночник идёт минимальная нагрузка. В качестве приятного бонуса можно отметить исчезновение храпа. Но основным преимуществом такого положения тела специалисты считают своего рода профилактику болезней Альцгеймера и Паркинсона. Также на левом боку советуют спать беременным, поскольку это положительно влияет на циркуляцию крови. А вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на левый бок лучше не ложиться, ведь несмотря на все свои плюсы, такая поза увеличивает нагрузку на сердце.